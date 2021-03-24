Ученые выяснили, что негативный эффект от рациона, богатого жирами и "быстрыми" углеводами, сохраняется на годы вперед. Поэтому даже если детское увлечение фастфудом давно в прошлом и теперь вы питаетесь правильно, приготовьтесь бороться с последствиями.

В детстве закладывается фундамент всей дальнейшей жизни; это касается и здоровья. Особое влияние на то, каким оно будет во взрослом возрасте осуществляет питание – недавно это подтвердили ученые Калифорнийского университета Riverside. Они провели исследование, решив изучить последствия "западного" типа питания с большим содержанием сахара и жиров в раннем возрасте. Результаты обнаружили, что такой рацион не исчезает бесследно.

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Главным образом страдает кишечный микробиом, большую часть которого составляют полезные бактерии. Участвуя в пищеварении, они выполняют множество других важных задач: например, стимулируют выработку витаминов и других необходимых веществ. Кроме того, именно от них зависит прочность иммунитета. Когда питание состоит в основном из "пустых" калорий в сочетании с жирами и "быстрыми" углеводами, количество полезных бактерий микробиома серьезно сокращается.

Ход исследования



Почему важно питаться правильно с детства / Фото Pexels

Исследование проводилось на лабораторных мышах. Их разделили на несколько групп: первую обеспечили сбалансированным рационом, другая – принимала много вредной пищи. К тому же каждая из групп получила соответствующую норму физической активности. В результате у подопытных, которые питались преимущественно углеводами, жирами и сахаром, заметно снизилось количество бактерий Muribaculum intestinale, участвующих в углеводном обмене. В тех мышей, которые питались правильно их количество, наоборот, – увеличилось. При этом активность никак не повлияла на улучшение состояния группы, которая сидела на "сахарной" диете.

По словам Теодора Гарланда, эволюционного физиолога в UCR, результаты, полученные в исследовании на мышах, в пересчете на человеческие мерки такие: диета, насыщенная сахаром и жирами, приведет к изменениям микробиома. Чтобы восстановить количество полезных бактерий в кишечнике, может потребоваться до 6 лет. Поэтому следует уделять особое внимание рациону детей – это позволит избежать возможных проблем со здоровьем, когда они повзрослеют.