Какая пища положительно влияет на наше настроение и когнитивные способности, а также, какие продукты следует добавить в свой ежедневный рацион.

Связь между работой мозга и пищей существует, рассказывает психиатор Надь Беата и симейний врач Мария Гункало. Все больше исследований показывают, что получение из рациона всех необходимых витаминов и микроэлементов (цинка, магния, омега 3, витаминов группы B и D3, фолиевой кислоты и железа), способствуют поддержанию не только физического, но и психического здоровья.

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Как врачи объясняют связь между тем, что мы едим и работой мозга



Еда и мозг / Фото Pexels

Здесь все логично: для того, чтобы все процессы в организме происходили правильно – нам необходимы определенные "строительные материалы", которыми являются макронутриенты (углеводы, белки, жиры) и микронутриенты (витамины, микроэлементы).

Например, для синтеза нейромедиаторов (это вещества с помощью которых "общаются" между собой клетки мозга), необходимы:

витамин В1 – для синтеза ацетилхолина (отвечает за память, способность учиться)

– для синтеза ацетилхолина (отвечает за память, способность учиться) серотонин (отвечает за цикл сна, синтез мелатонина, настроение) – для его образования нужны аминокислота триптофан, В6, железо;

(отвечает за цикл сна, синтез мелатонина, настроение) – для его образования нужны аминокислота триптофан, В6, железо; дофамин (внимание, мотивация, память) – для синтеза необходимые L-тирозин, железо, В6.

Такая же схема будет актуальной и для других нейротрансмиттеров.

Что должно быть в рационе

Нейронные оболочки в основном состоят из холестерина и омега-3 жирных кислот, поэтому омега-3 обязательно должны входить в рацион. Этот компонент не только положительно влияет на мозг, но является веществом, которое имеет важное значение для развития и функционирования нервной системы. Недостаток омега-3 может быть связана с плохим настроением и снижением когнитивных способностей.

Микробиом кишечника и наш мозг также тесно взаимосвязаны. Поэтому важно и достаточное количество пищевых волокон (клетчатки), которая и обеспечивает нормальную работу кишечника. При поддержке его здорового баланса, происходит предупреждения воспалительного процесса – профилактика депрессии, тревожных состояний.

Чтобы поддержать хорошее настроение, употребляйте продукты с серотонином, холином, тирозином:

авокадо

банан

шоколад

яйца

жирную рыбу

орехи и сухофрукты

Омега-3 можно получить из:

авокадо

льняного семени и масла

морской рыбы

орехов

Клетчатка содержится в:

фруктах (персики, бананы)

зелени (петрушка, руккола)

картофели, моркови, луке

Источники белка (аминокислот) и витамины группы В: