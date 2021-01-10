Психическое здоровье и еда: врачи рассказали, какие продукты полезны для мозга
Какая пища положительно влияет на наше настроение и когнитивные способности, а также, какие продукты следует добавить в свой ежедневный рацион.
Связь между работой мозга и пищей существует, рассказывает психиатор Надь Беата и симейний врач Мария Гункало. Все больше исследований показывают, что получение из рациона всех необходимых витаминов и микроэлементов (цинка, магния, омега 3, витаминов группы B и D3, фолиевой кислоты и железа), способствуют поддержанию не только физического, но и психического здоровья.
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Как врачи объясняют связь между тем, что мы едим и работой мозга
Еда и мозг / Фото Pexels
Здесь все логично: для того, чтобы все процессы в организме происходили правильно – нам необходимы определенные "строительные материалы", которыми являются макронутриенты (углеводы, белки, жиры) и микронутриенты (витамины, микроэлементы).
Например, для синтеза нейромедиаторов (это вещества с помощью которых "общаются" между собой клетки мозга), необходимы:
- витамин В1 – для синтеза ацетилхолина (отвечает за память, способность учиться)
- серотонин (отвечает за цикл сна, синтез мелатонина, настроение) – для его образования нужны аминокислота триптофан, В6, железо;
- дофамин (внимание, мотивация, память) – для синтеза необходимые L-тирозин, железо, В6.
Такая же схема будет актуальной и для других нейротрансмиттеров.
Что должно быть в рационе
Нейронные оболочки в основном состоят из холестерина и омега-3 жирных кислот, поэтому омега-3 обязательно должны входить в рацион. Этот компонент не только положительно влияет на мозг, но является веществом, которое имеет важное значение для развития и функционирования нервной системы. Недостаток омега-3 может быть связана с плохим настроением и снижением когнитивных способностей.
Микробиом кишечника и наш мозг также тесно взаимосвязаны. Поэтому важно и достаточное количество пищевых волокон (клетчатки), которая и обеспечивает нормальную работу кишечника. При поддержке его здорового баланса, происходит предупреждения воспалительного процесса – профилактика депрессии, тревожных состояний.
Чтобы поддержать хорошее настроение, употребляйте продукты с серотонином, холином, тирозином:
- авокадо
- банан
- шоколад
- яйца
- жирную рыбу
- орехи и сухофрукты
Омега-3 можно получить из:
- авокадо
- льняного семени и масла
- морской рыбы
- орехов
Клетчатка содержится в:
- фруктах (персики, бананы)
- зелени (петрушка, руккола)
- картофели, моркови, луке
Источники белка (аминокислот) и витамины группы В:
- яйца, сыр и молочные продукты
- мясо
- морепродукты: мидии, тунец, креветки
- бобовые
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