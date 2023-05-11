Лучше всего есть за 3 – 4 часа до сна. Этого интервала нужно соблюдать. Диетолог Светлана Фус рассказала, почему это так важно.

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Когда не нужно есть вечером

Такая рекомендация связана с гормональной системой нашего организма и работой пищеварительной системы. Для сна важны мелатонин и соматотропный гормон. Но слаженная работа этих гормонов возможна только при соблюдении режима питания и режима сна (засыпать желательно до 23 часов).

Поджелудочная железа должна уменьшать свою активность до 21:00, чтобы уровень инсулина сумел нормализовать количество глюкозы в крови до сна. В то же время для переваривания необходимо около 3 – 4 часов. Все зависит от выбранных вами продуктов.



Час ужина нужно выбирать правильно / Фото Pexels

Учитывая это, можно понять, что лучше всего ужинать в 19:00 или в 20:00. Это будет полезно для людей, которые желают сбросить лишние килограммы или просто чувствовать себя здоровыми.

Ужин должен давать ощущение сытости и быть комфортным для желудочно-кишечного тракта. По классике жанра на ужин рекомендую белок (рыбу мясо птицы, яйца) и овощи,

– подчеркивает диетолог.

Иногда для сытости можно добавлять кашу или цельнозерновой хлеб. Что касается круп, то лучше выбирать те, которые имеют низкий гликемический индекс, например гречку или киноа.