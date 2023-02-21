Тим часом вчені займаються пошуком все нових збудників стресу. Виявляється, впливають на ваше психічне здоров'я не лише робота чи проблеми в особистому житті, але й екологія.

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Який зв'язок між забрудненням повітря та депресією

Науковці з Гарвардського університету й Університету Еморі відшукали точки дотику між забрудненим повітрям та психічними проблемами. Для цього довелось провести масштабне дослідження, зібравши дані майже 9 мільйонів осіб, яким понад 64 роки.

Виявилось, що 1,5 мільйона людей мали депресію протягом 2005 – 2016 років. Ці дані взяли до уваги та склали карту пацієнтів, після чого зіставили її з рівнем забруднення місць, де вони жили.



Погана екологія може спровокувати депресію / Фото Pexels

Вчені дійшли висновку, що ті, хто мешкав у районах з поганою екологією, мали більші шанси розвитку ранньої депресії. Пов'язують це з впливом пилу, диму, діоксиду азоту, який утворюється від викидів транспорту чи озону від роботи автівок, електростанцій або нафтопереробних заводів.

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Особливо гостро це може позначитись на людях літнього віку, які є чутливими до захворювань через легеневу й нервову вразливість. Це може й спровокувати депресії, яка матиме серйозні когнітивні наслідки (порушення пам'яті, мовлення й розумових здібностей) й інших фізичних захворювань.