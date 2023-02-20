Нутриціологиня та дієтологиня Аліна Завгородня ділиться усією користю душу з холодною водою і наголошує на обмеженнях для певних категорій людей.
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Користь і небезпека контрастного душу
Про позитивний вплив цього методу говорять вже давно. Він чудово заряджає тіло енергією вранці, покращує імунітет та кровообіг, знімає стрес, підтягує шкіру, розслабляє м'язи. Одним словом – запускає низку важливих процесів у нашому організмі.
Правильно приймати контрастний душ доволі просто – включаєте теплу воду та чергуєте її з холодної кожні пів хвилини. Якщо ви новачок, то починайте з комфортної для тіла різниці температур, щоб не шокувати організм. Рекомендується перемикати воду понад 5 разів та виходити з душу під акомпанемент гарячої.
Судини розширяться, а поки ви витираєтесь махровим рушником і одягаєтесь, рефлектори стиснуться, давши старт активному дню,
– наголошує на користі нутриціологиня.
Контрастний душ – чудовий початок дня / Фото Pexels
Проте душ буде корисним не всім. Він навіть може нашкодити здоров'ю. Стосується це, перш за все, людей із:
- гострим тромбофлебітом;
- гіпертонією;
- спазмом судин;
- порушенням мозкового кровообігу;
- захворюваннями серцево-судинної системи і крові;
- злоякісними пухлинами;
- менструацією;
- запальними захворюваннями (цистит, ангіна, ГРВІ тощо).