Нутриціологиня та дієтологиня Аліна Завгородня ділиться усією користю душу з холодною водою і наголошує на обмеженнях для певних категорій людей.

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Користь і небезпека контрастного душу

Про позитивний вплив цього методу говорять вже давно. Він чудово заряджає тіло енергією вранці, покращує імунітет та кровообіг, знімає стрес, підтягує шкіру, розслабляє м'язи. Одним словом – запускає низку важливих процесів у нашому організмі.

Правильно приймати контрастний душ доволі просто – включаєте теплу воду та чергуєте її з холодної кожні пів хвилини. Якщо ви новачок, то починайте з комфортної для тіла різниці температур, щоб не шокувати організм. Рекомендується перемикати воду понад 5 разів та виходити з душу під акомпанемент гарячої.

Судини розширяться, а поки ви витираєтесь махровим рушником і одягаєтесь, рефлектори стиснуться, давши старт активному дню,

– наголошує на користі нутриціологиня.



Контрастний душ – чудовий початок дня / Фото Pexels

Ваш організм здатний самостійно боротись з вірусами: ви можете лише йому допомогти. Як системи реагують на збудників хвороб та якими засобами їх можна підтримати, читайте у матеріалі.

Проте душ буде корисним не всім. Він навіть може нашкодити здоров'ю. Стосується це, перш за все, людей із: