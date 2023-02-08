Дієтологиня та авторка книжок про схуднення Лаура Бурак, а також засновниця Real Nutrition NYC Емі Шапіро назвали перелік продуктів, які в магазині краще купувати замороженими. Дещо вас точно здивує.

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Що краще купувати у замороженому стані

Ягоди

Заморожені ягоди, фрукти чи овочі подекуди можуть бути більш поживними, ніж свіжі, адже їх кладуть у морозильну камеру на піку стиглості. Під рукою завжди рекомендується мати манго, вишні, ананаси. Особливо порадує чорниця, яка містить удвічі більше антиоксидантів і на 72% більше клітковини порівняно зі свіжою.

Горошок

Я додаю його до макаронних страв в кінці приготування. Це додає зелені, білка, клітковини та поживних речовин до простої страви з макаронів. Готується швидко, чудово підходить для вегетаріанської або веганської їжі, а також для дітей,

– наголошує Шапіро на альтернативі, якщо у вас закінчились усі свіжі овочі.



Не бійтесь купувати заморожений горошок / Фото Pexels

Кукурудза

Чудовий варіант, коли протягом року немає свіжої альтернативи. Заморожений варіант краще зберігає солодкість, аніж консервований. Щоб отримати від неї максимум, готуйте її на сковорідці зі спеціями, а не відварюйте чи розігрівайте в мікрохвильовій печі. Інколи її навіть не треба розморожувати – достатньо промити під теплою водою.

Хліб

Нарізані хлібобулочні вироби Бурак рекомендує купувати замороженими. Ці продукти можна закинути прямо в тостер з морозильної камери й вони будуть готові за лічені хвилини. Ви також можете нарізати буханку і заморозити її самостійно.



Не забувайте морозити хліб / Фото Pexels

Риба і м'ясо

Вдома завжди треба мати запас замороженої риби, птиці та м'яса. Якщо купувати свіжі, то варто їх одразу готувати, адже білки недовго "житимуть". Вегетаріанські бургери також краще купувати замороженими, вони зберігатимуться в морозильній камері кілька місяців.

Креветки

Я завжди тримаю заморожені креветки під рукою. Вони дешевші за свіжі, швидко розморожуються і готуються, що дозволяє приготувати здорову страву з високим вмістом білка і йоду за лічені хвилини,

– радить дієтологиня Шапіро.

Найкращий рецепт приготування заморожених креветок такий: покладіть їх у друшляк і промийте під теплою водою. Смажте на грилі протягом 2 – 3 хвилин або обсмажте на сковороді до рожевого кольору.