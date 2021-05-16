Цей рецепт забезпечить вас збалансованим рівнем білків, жирів та вуглеводів (7/13/34), а зі 100 з'їдених грамів ви отримаєте лише 274 калорії.
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Ось, що потрібно для приготування простого та дієтичного хліба.
Основа:
- 350 грамів зеленої гречки (вага в сухому вигляді);
- 60 мілілітрів оливкової олії;
- 50 грамів чіа;
- 40 грамів соняшникового насіння;
- 30 грамів насіння льону.
Спеції:
- 1 чайна ложка солі;
- ½ чайні ложки розпушувача;
- По 1/3 чайних ложки коріандру, чебрецю й орегано.
Як готувати
- Гречку замочити на 3 години, потім відкинути на сито і промити.
- Чіа замочити у 250 мілілітрах води на 20 хвилин. Перемішуйте кожні 5 хвилин, щоб маса рівномірно набухла.
- Збийте всі інгредієнти основи в чаші блендера з S-подібним лезом. Якщо вся маса не влізає за раз – розділіть інгредієнти на рівні частини й збийте в кілька заходів. Потім викладіть в велику миску і перемішайте ложкою.
- Додайте в масу сіль, розпушувач і спеції. Ще раз добре перемішайте.
- Розігрійте духовку до 160 градусів.
- Застеліть форму для запікання пергаментом. Запікайте 85 хвилин.
Дайте хлібу повністю охолонути, перш ніж різати.
Чим корисний цей рецепт ⠀
В домашньому хлібі на основі зеленої гречки міститься:
- 53% добової норми вітаміну К;
- 48% міді;
- 45% магнію;
- 33% фосфору;
- 23% вітаміну В6;
- 21% вітаміну В3;
- 20% вітаміну В1;
- 20% цинку;
- 18% селену;
- 18% вітаміну Е;
- 13% заліза;
- по 12% вітамінів В2 і В5.
Непогано, правда? Пара шматочків такого хліба замінює кашу на сніданок – гречка є гречка і вона не втрачає своєї користі через спосіб приготування.
Намажте на хліб арахісову пасту, а зверху покладіть скибочки банана – так ви отримаєте повноцінний рослинний веганський білок аж до самого обіду. І готується такий сніданок за 3 хвилини.
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Ще цей хліб смачно їсти з авокадо (не забувайте збризкувати його лимончиком, солити, посипати гострим чилі), хумусом, паштетами з квасолі або сочевиці.
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Будь-який з цих варіантів – збалансований прийом їжі. Тож зберігайте, готуйте та насолоджуйтеся!