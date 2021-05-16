Цей рецепт забезпечить вас збалансованим рівнем білків, жирів та вуглеводів (7/13/34), а зі 100 з'їдених грамів ви отримаєте лише 274 калорії.

Читайте також Хліб, борошно та глютен: як перестати вірити в міфи та почати їсти випічку із задоволенням

Ось, що потрібно для приготування простого та дієтичного хліба.

Основа:

350 грамів зеленої гречки (вага в сухому вигляді);

60 мілілітрів оливкової олії;

50 грамів чіа;

40 грамів соняшникового насіння;

30 грамів насіння льону.

Спеції:

1 чайна ложка солі;

½ чайні ложки розпушувача;

По 1/3 чайних ложки коріандру, чебрецю й орегано.

Як готувати

Гречку замочити на 3 години, потім відкинути на сито і промити. Чіа замочити у 250 мілілітрах води на 20 хвилин. Перемішуйте кожні 5 хвилин, щоб маса рівномірно набухла. Збийте всі інгредієнти основи в чаші блендера з S-подібним лезом. Якщо вся маса не влізає за раз – розділіть інгредієнти на рівні частини й збийте в кілька заходів. Потім викладіть в велику миску і перемішайте ложкою. Додайте в масу сіль, розпушувач і спеції. Ще раз добре перемішайте. Розігрійте духовку до 160 градусів. Застеліть форму для запікання пергаментом. Запікайте 85 хвилин.

Дайте хлібу повністю охолонути, перш ніж різати.

Чим корисний цей рецепт ⠀

В домашньому хлібі на основі зеленої гречки міститься:

53% добової норми вітаміну К;

48% міді;

45% магнію;

33% фосфору;

23% вітаміну В6;

21% вітаміну В3;

20% вітаміну В1;

20% цинку;

18% селену;

18% вітаміну Е;

13% заліза;

по 12% вітамінів В2 і В5.

Непогано, правда? Пара шматочків такого хліба замінює кашу на сніданок – гречка є гречка і вона не втрачає своєї користі через спосіб приготування.

Намажте на хліб арахісову пасту, а зверху покладіть скибочки банана – так ви отримаєте повноцінний рослинний веганський білок аж до самого обіду. І готується такий сніданок за 3 хвилини.

⠀

Ще цей хліб смачно їсти з авокадо (не забувайте збризкувати його лимончиком, солити, посипати гострим чилі), хумусом, паштетами з квасолі або сочевиці.

⠀

Будь-який з цих варіантів – збалансований прийом їжі. Тож зберігайте, готуйте та насолоджуйтеся!