Цей рецепт забезпечить вас збалансованим рівнем білків, жирів та вуглеводів (7/13/34), а зі 100 з'їдених грамів ви отримаєте лише 274 калорії. 

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Ось, що потрібно для приготування простого та дієтичного хліба. 

Основа:

  • 350 грамів зеленої гречки (вага в сухому вигляді);
  • 60 мілілітрів оливкової олії;
  • 50 грамів чіа;
  • 40 грамів соняшникового насіння;
  • 30 грамів насіння льону.

Спеції:

  • 1 чайна ложка солі;
  • ½ чайні ложки розпушувача;
  • По 1/3 чайних ложки коріандру, чебрецю й орегано.

Як готувати

  1. Гречку замочити на 3 години, потім відкинути на сито і промити.
  2. Чіа замочити у 250 мілілітрах води на 20 хвилин. Перемішуйте кожні 5 хвилин, щоб маса рівномірно набухла.
  3. Збийте всі інгредієнти основи в чаші блендера з S-подібним лезом. Якщо вся маса не влізає за раз – розділіть інгредієнти на рівні частини й збийте в кілька заходів. Потім викладіть в велику миску і перемішайте ложкою.
  4. Додайте в масу сіль, розпушувач і спеції. Ще раз добре перемішайте.
  5. Розігрійте духовку до 160 градусів.
  6. Застеліть форму для запікання пергаментом. Запікайте 85 хвилин.

Дайте хлібу повністю охолонути, перш ніж різати.

Чим корисний цей рецепт ⠀

В домашньому хлібі на основі зеленої гречки міститься:

  • 53% добової норми вітаміну К;
  • 48% міді;
  • 45% магнію;
  • 33% фосфору;
  • 23% вітаміну В6;
  • 21% вітаміну В3;
  • 20% вітаміну В1;
  • 20% цинку;
  • 18% селену;
  • 18% вітаміну Е;
  • 13% заліза;
  • по 12% вітамінів В2 і В5.

Непогано, правда? Пара шматочків такого хліба замінює кашу на сніданок – гречка є гречка і вона не втрачає своєї користі через спосіб приготування.

Намажте на хліб арахісову пасту, а зверху покладіть скибочки банана – так ви отримаєте повноцінний рослинний веганський білок аж до самого обіду. І готується такий сніданок за 3 хвилини. 

Ще цей хліб смачно їсти з авокадо (не забувайте збризкувати його лимончиком, солити, посипати гострим чилі), хумусом, паштетами з квасолі або сочевиці.

Будь-який з цих варіантів – збалансований прийом їжі. Тож зберігайте, готуйте та насолоджуйтеся! 