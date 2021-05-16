Этот рецепт обеспечит вас сбалансированным уровнем белков, жиров и углеводов (7/13/34), а из 100 съеденных граммов вы получите только 274 калории.
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Вот, что нужно для приготовления простого и диетического хлеба.
Основа:
- 350 граммов зеленой гречки (вес в сухом виде);
- 60 миллилитров оливкового масла;
- 50 граммов чиа;
- 40 граммов семян подсолнечника;
- 30 граммов семян льна.
Специи:
- 1 чайная ложка соли;
- ½ чайные ложки разрыхлителя;
- По 1/3 чайной ложки кориандра, чабреца и орегано.
Как готовить
- Гречку замочить на 3 часа, затем откинуть на сито и промыть.
- Чиа замочить в 250 миллилитрах воды на 20 минут. Перемешивайте каждые 5 минут, чтобы масса равномерно набухла.
- Взбейте все ингредиенты основы в чаше блендера с S-образным лезвием. Если вся масса не влезает за раз – разделите ингредиенты на равные части и взбейте в несколько заходов. Затем выложите в большую миску и перемешайте ложкой.
- Добавьте в массу соль, разрыхлитель и специи. Еще раз хорошо перемешайте.
- Разогрейте духовку до 160 градусов.
- Застелите форму для запекания пергаментом. Запекайте 85 минут.
Дайте хлебу полностью остыть, прежде чем резать.
Чем полезен этот рецепт ⠀
В домашнем хлебе на основе зеленой гречки содержится:
- 53% суточной нормы витамина К;
- 48% меди;
- 45% магния;
- 33% фосфора;
- 23% витамина В6;
- 21% витамина В3;
- 20% витамина В1;
- 20% цинка;
- 18% селена;
- 18% витамина Е;
- 13% железа;
- по 12% витаминов В2 и В5.
Неплохо, правда? Пара кусочков такого хлеба заменяет кашу на завтрак – гречка есть гречка и она не теряет своей пользы из-за способа приготовления.
Намажьте на хлеб арахисовую пасту, а сверху положите ломтики банана – так вы получите полноценный растительный веганский белок до самого обеда. И готовится такой завтрак за 3 минуты.
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Еще этот хлеб вкусно есть с авокадо (не забывайте сбрызгивать его лимончиком, солить, посыпать острым чили), хумусом, паштетами из фасоли или чечевицы.
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Любой из этих вариантов – сбалансированный прием пищи. Поэтому сохраняйте, готовьте и наслаждайтесь!