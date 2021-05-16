Этот рецепт обеспечит вас сбалансированным уровнем белков, жиров и углеводов (7/13/34), а из 100 съеденных граммов вы получите только 274 калории.

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Вот, что нужно для приготовления простого и диетического хлеба.

Основа:

  • 350 граммов зеленой гречки (вес в сухом виде);
  • 60 миллилитров оливкового масла;
  • 50 граммов чиа;
  • 40 граммов семян подсолнечника;
  • 30 граммов семян льна.

Специи:

  • 1 чайная ложка соли;
  • ½ чайные ложки разрыхлителя;
  • По 1/3 чайной ложки кориандра, чабреца и орегано.

Как готовить

  1. Гречку замочить на 3 часа, затем откинуть на сито и промыть.
  2. Чиа замочить в 250 миллилитрах воды на 20 минут. Перемешивайте каждые 5 минут, чтобы масса равномерно набухла.
  3. Взбейте все ингредиенты основы в чаше блендера с S-образным лезвием. Если вся масса не влезает за раз – разделите ингредиенты на равные части и взбейте в несколько заходов. Затем выложите в большую миску и перемешайте ложкой.
  4. Добавьте в массу соль, разрыхлитель и специи. Еще раз хорошо перемешайте.
  5. Разогрейте духовку до 160 градусов.
  6. Застелите форму для запекания пергаментом. Запекайте 85 минут.

Дайте хлебу полностью остыть, прежде чем резать.

Чем полезен этот рецепт ⠀

В домашнем хлебе на основе зеленой гречки содержится:

  • 53% суточной нормы витамина К;
  • 48% меди;
  • 45% магния;
  • 33% фосфора;
  • 23% витамина В6;
  • 21% витамина В3;
  • 20% витамина В1;
  • 20% цинка;
  • 18% селена;
  • 18% витамина Е;
  • 13% железа;
  • по 12% витаминов В2 и В5.

Неплохо, правда? Пара кусочков такого хлеба заменяет кашу на завтрак – гречка есть гречка и она не теряет своей пользы из-за способа приготовления.

Намажьте на хлеб арахисовую пасту, а сверху положите ломтики банана – так вы получите полноценный растительный веганский белок до самого обеда. И готовится такой завтрак за 3 минуты.

Еще этот хлеб вкусно есть с авокадо (не забывайте сбрызгивать его лимончиком, солить, посыпать острым чили), хумусом, паштетами из фасоли или чечевицы.

Любой из этих вариантов – сбалансированный прием пищи. Поэтому сохраняйте, готовьте и наслаждайтесь!