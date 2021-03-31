Переход на правильное питание начинается с маленьких шагов. Сначала – вы планируете меню, затем – уменьшаете размер порций, пробуете исключить из рациона вредные продукты и ищете здоровую альтернативу. И если сейчас вы на этом этапе – предлагаем ознакомиться с нашим списком.

Конечно, этот перечень не значит, что вы должны раз и навсегда отказаться от хлеба или чипсов. Тем более, что в диетологии существует плановое нарушение диеты (или читмил), которое позволяет время от времени заправить салат майонезом и позавтракать хлопьями.

Читайте также 10 продуктов с высоким содержанием питательных веществ, необходимых для укрепления иммунитета

Хотя существует вероятность, что переход на здоровые альтернативы окажется настолько полезным, что вы даже не захотите возвращаться к старому плану питания.

Авокадо вместо сливочного масла

Несмотря на то, что сливочное масло постепенно реабилитируется в глазах сторонников здорового питания, до сих пор остаются те, кто предпочитает авокадо – продукт с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, витаминов А, С и D, железа и магния.

Правильное избранное, спелое авокадо – это универсальная вещь, которая может использоваться как для намазки, так и для жарки, заправок и соусов.

Фруктовые чипсы вместо картофельных

В отличие от популярных картофельных чипсов, снеки из фруктов не обжариваются в масле. Чтобы придать им хруста, производители используют дегидрадацию. Такой способ обработки позволяет сохранить максимум полезных веществ и оригинальный насыщенный вкус.

Интересно Что происходит с организмом, если вы регулярно едите чипсы

Цельнозерновой хлеб вместо белого

Цельнозерновые продукты вместе с овощами, фруктами и бобовыми составляют основу сбалансированного рациона. Самый простой способ обогатить рацион цельными злаками – отдать предпочтение хлебу с не перетертых зерен пшеницы, ржи, кукурузы или ячменя.

Природные подсластители вместо сахарозы

Столовый сахар – один из главных врагов фигуры и здоровья в целом. Поэтому, диетологи рекомендуют обратить внимание на природные сахарозаменители – фруктозу, сорбит или стевию. Первая содержится в фруктах, овощах и меде. Сорбит следует искать в ягодах и сухофруктах, а стевия продается в измельченном виде.

Йогурт вместо майонеза

Благодаря своей консистенции, йогурт является прекрасной основой для экспериментов с приправами, растительными маслами, уксусом, орехами и сухофруктами. На базе йогурта легко создать самые разнообразные соусы, заправки и маринады.

Овсянка вместо сухих завтраков

Хлопья на завтрак – это быстро, удобно и очень сладко. В одной порции кукурузных хлопьев содержится четверть суточной нормы сахара, что фактически сводит на нет все преимущества продукта. Другое дело – овсянка. Главное в этом деле найти идеальное сочетание.