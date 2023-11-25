Щоб ваша святкова трапеза не завершилася здуттям живота, важливо розуміти, як саме зменшити кишковий дискомфорт та не допустити переїдання.

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Розпізнавайте свої тригери

Кожен з нас може мати непереносимість певних продуктів (лактоза, глютен чи інша їжа) або ж знати, на які продукти погано впливає наш шлунок. Щоб запобігти проблемам із травленням – обмежте вживання цих страв, якщо вони є на святковому столі.

Дієтологиня Ерін Палінскі-Вейд зазначила, що якщо ви не знаєте, як ваш шлунок реагує на ті чи інші продукти, тоді спробуйте виділити якийсь час на відстежування свого самопочуття після того, як будете вживати певну їжу. Така техніка дозволить вам визначити продукти, які викликають здуття живота.



Не варто на застіллях переїдати / Фото Freepik

Не переїдайте на застіллі

Якщо перед застіллям ви не будете морити себе голодом, а будете обідати чи навіть вечеряти, як ви це робите завжди – можете не переживати про переїдання.

Саме довге очікування між прийомами їжі може призвести до швидкого та насиченого харчування, яке спровокує здуття живота. Дієтологиня каже, що вам треба їсти свою звичну їжу та закуски, щоб підтримувати травлення впродовж дня.

Стережіться продуктів, які можуть спровокувати здуття живота, таких як велика кількість хрестоцвітих овочів за один присід, споживання більшої кількості клітковини, ніж зазвичай без накопичення, або споживання їжі з великою кількістю жирів, натрію та цукру,

– зазначила Ерін Палінскі-Вейд.

Пам'ятайте про здорове харчування

Не варто під час святкувань вживати все, що лежить на столі. Подумайте про те, як ви будете себе почувати після такої великої кількості спожитих страв.

"Зробіть збалансовану тарілку, наповнивши 1/3 продуктами, 1/3 нежирним білком, а решту 1/3 будь-якими улюбленими гарнірами. Це дозволить вам насолодитися їжею, не перестаратися з порціями, а це допоможе зменшити здуття", – розповіла дієтологиня.

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Не забувайте про листову зелень

Такі овочі, як шпинат, листова капуста чи спаржа мають високий вміст води, а також низьку калорійність і наповнені вітамінами, мінералами та клітковиною. Вони добре засвоюються і не спричинять здуття", – зазначив нутриціолог Мішель Хартман.

Однак будьте обережними, оскільки велике споживання клітковини може призвести до здуття живота. Якщо це станеться, вам варто почати вживати більше води.

Обмежте вживання алкогольних напоїв

Алкоголь є запальною речовиною, яка може уповільнити травлення та збільшити затримку води, змушуючи вас відчувати млявість. Це також може призвести до набряку в тілі, що може призвести до газів, дискомфорту та здуття,

– розповів нутриціолог Хартман.

Щоб зменшити здуття живота, після однієї склянки напою обов’язково вживайте одну склянку води. Щоб уникнути неприємних симптомів зі шлунком, уникайте коктейлів, які приготовлені на газованій воді. Також варто відмовитися від глінтвейну.