Чтобы ваша праздничная трапеза не завершилась вздутием живота, важно понимать, как уменьшить кишечный дискомфорт и не допустить переедания.

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Узнайте свои триггеры

Каждый из нас может иметь непереносимость определенных продуктов (лактоза, глютен или другая пища) или знать, на какие продукты плохо влияет наш желудок. Чтобы предотвратить проблемы с пищеварением – ограничьте употребление этих блюд, если они есть на праздничном столе.

Диетологиня Эрин Палински-Вейд отметила, что если вы не знаете, как ваш желудок реагирует на те или иные продукты, то попробуйте выделить какое-то время на отслеживание своего самочувствия после того, как будете употреблять определенную пищу. Такая техника позволит вам определить продукты, вызывающие вздутие живота.

Не стоит на застольях переедать
Не стоит на застольях переедать / Фото Freepik

Не переедайте на застолье

Если перед застольем вы не будете морить себя голодом, а обедать или даже ужинать, как вы это делаете всегда – можете не переживать о переедании.

Самое долгое ожидание между приемами пищи может привести к быстрому и насыщенному питанию, которое спровоцирует вздутие живота. Диетологиня говорит, что вам нужно есть привычную пищу и закуски, чтобы поддерживать пищеварение в течение дня.

Остерегайтесь продуктов, которые могут спровоцировать вздутие живота, таких как большое количество крестоцветных овощей за один присед, потребление большего количества клетчатки, чем обычно или потребление пищи с большим количеством жиров, натрия и сахара,
– отметила Эрин Палински-Вейд.

Помните о здоровом питании

Не стоит во время празднований употреблять все, что лежит на столе. Подумайте о том, как вы будете себя чувствовать после столь большого количества употребленных блюд.

"Сделайте сбалансированную тарелку, наполнив 1/3 продуктами, 1/3 нежирным белком, а остальные 1/3 любыми любимыми гарнирами. Это позволит вам насладиться едой, не переусердствовать с порциями, а это поможет уменьшить вздутие", – рассказала диетология.

Не забывайте о листовой зелени

Такие овощи, как шпинат, листовая капуста или спаржа, имеют высокое содержание воды, а также низкую калорийность и наполнены витаминами, минералами и клетчаткой. Они хорошо усваиваются и не приведут к вздутию", – отметил нутрициолог Мишель Хартман.

Однако будьте осторожны, поскольку большое потребление клетчатки может привести к вздутию живота. Если это произойдет, вам следует начать употреблять больше воды.

Ограничьте употребление алкогольных напитков

Алкоголь является воспалительным веществом, которое может замедлить пищеварение и увеличить задержку воды, заставляя вас чувствовать вялость. Это также может привести к отеку в теле, что может привести к газам, дискомфорту и вздутию,
– рассказал нутрициолог Хартман.

Чтобы снизить вздутие живота, после одного стакана напитка обязательно употребляйте один стакан воды. Чтобы избежать неприятных симптомов с желудком, избегайте коктейлей, которые приготовлены на газировке. Также следует отказаться от глинтвейна.