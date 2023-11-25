Чтобы ваша праздничная трапеза не завершилась вздутием живота, важно понимать, как уменьшить кишечный дискомфорт и не допустить переедания.

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Узнайте свои триггеры

Каждый из нас может иметь непереносимость определенных продуктов (лактоза, глютен или другая пища) или знать, на какие продукты плохо влияет наш желудок. Чтобы предотвратить проблемы с пищеварением – ограничьте употребление этих блюд, если они есть на праздничном столе.

Диетологиня Эрин Палински-Вейд отметила, что если вы не знаете, как ваш желудок реагирует на те или иные продукты, то попробуйте выделить какое-то время на отслеживание своего самочувствия после того, как будете употреблять определенную пищу. Такая техника позволит вам определить продукты, вызывающие вздутие живота.



Не стоит на застольях переедать / Фото Freepik

Не переедайте на застолье

Если перед застольем вы не будете морить себя голодом, а обедать или даже ужинать, как вы это делаете всегда – можете не переживать о переедании.

Самое долгое ожидание между приемами пищи может привести к быстрому и насыщенному питанию, которое спровоцирует вздутие живота. Диетологиня говорит, что вам нужно есть привычную пищу и закуски, чтобы поддерживать пищеварение в течение дня.

Остерегайтесь продуктов, которые могут спровоцировать вздутие живота, таких как большое количество крестоцветных овощей за один присед, потребление большего количества клетчатки, чем обычно или потребление пищи с большим количеством жиров, натрия и сахара,

– отметила Эрин Палински-Вейд.

Помните о здоровом питании

Не стоит во время празднований употреблять все, что лежит на столе. Подумайте о том, как вы будете себя чувствовать после столь большого количества употребленных блюд.

"Сделайте сбалансированную тарелку, наполнив 1/3 продуктами, 1/3 нежирным белком, а остальные 1/3 любыми любимыми гарнирами. Это позволит вам насладиться едой, не переусердствовать с порциями, а это поможет уменьшить вздутие", – рассказала диетология.

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Не забывайте о листовой зелени

Такие овощи, как шпинат, листовая капуста или спаржа, имеют высокое содержание воды, а также низкую калорийность и наполнены витаминами, минералами и клетчаткой. Они хорошо усваиваются и не приведут к вздутию", – отметил нутрициолог Мишель Хартман.

Однако будьте осторожны, поскольку большое потребление клетчатки может привести к вздутию живота. Если это произойдет, вам следует начать употреблять больше воды.

Ограничьте употребление алкогольных напитков

Алкоголь является воспалительным веществом, которое может замедлить пищеварение и увеличить задержку воды, заставляя вас чувствовать вялость. Это также может привести к отеку в теле, что может привести к газам, дискомфорту и вздутию,

– рассказал нутрициолог Хартман.

Чтобы снизить вздутие живота, после одного стакана напитка обязательно употребляйте один стакан воды. Чтобы избежать неприятных симптомов с желудком, избегайте коктейлей, которые приготовлены на газировке. Также следует отказаться от глинтвейна.