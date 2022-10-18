Запалення, сухість та нові висипання – це лише невеликий список наслідків, з якими ви зможете зіткнутись вранці. Продемонструвати на практиці шкоду ігнорування вмивання обличчя вирішила лондонська журналістка, яка не очищувала обличчя місяць.

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Що буде, якщо не вмивати обличчя місяць

Лондонська журналістка Анна Пурсглов у 2013 році вирішила провести експеримент зі своїм обличчям. Згодом приголомшливі кадри розлетілись по всьому світу та змусили жінок незмінно дотримуватись щоденних ритуалів з очищення обличчя. 40-річна жінка не вмивалася цілий місяць, лягала спати з макіяжем, а вранці наносила новий поверх. Через 30 днів її дерматолог розповів про фатальні наслідки.

Відмерлі частинки шкіри і забиті пори стали причиною кисневого голодування шкіри. Як наслідок, вона стала горбистою та сухою. Разом з тим експерт зазначив, що були порушені процеси регенерації шкіри, а весь верхній шар епідермісу висох. Найбільше в ході експерименту постраждала ліва сторона, на які полюбляла спати Анна. На ній зморшки були більш помітними та глибокими, особливо на ділянках навколо рота, очей, на щоках. Лоб, на диво, майже не змінився, адже це місце підвищеної секреції.



Ліва сторона постраждала вдвічі більше / Фото paraestarbella

Ще одна аномалія – невластиві для шкіри почервоніння. Лікар зазначив, що природна схильність до них зросла. Це спровокувало закупорювання пор залишками косметики, що блокувало вихід алергенів назовні. При таких процесах роздратування не уникнути.

Після експерименту шкіра обличчя журналістки також мала куди більші пори: бруд, який забився всередину просто розтягнув їх. А вже через 10 днів після початку експерименту жінка була змушена звернутись за допомогою до офтальмолога. Причиною стали залишки туші, через які відбулось запалення ока.

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І найбільшим розчаруванням стали показники біологічного віку шкіри Анни, які за 30 днів зросли на 10 років. На щастя, цей ефект був недовготривалим, і шкіру вдалось повернути у доекспериментальний стан, змінивши догляд.



Жінка постаріла на 10 років / Фото The luxonomist

Відкриттям також стало те, що нищівний вплив, першою чергою, мали не самі косметичні засоби, а забруднене повітря. На обличчя осідало чимало частинок пилу і бруду, що призводили до утворення вільних радикалів. Саме вони руйнують колаген і еластин, а це прямий шлях до старіння та появи зморшок.