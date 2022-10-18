Існує кілька простих методів, як відростити вії природним шляхом, не витрачаючи багато грошей на дорогі продукти.

Проте, перш ніж спробувати будь-який із цих методів, зробіть тест на алергію, щоб переконатися, що інгредієнти, які ви збираєтеся використовувати, не зашкодять вам. Ви також можете проконсультуватися з дерматологом.

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Що допоможе відростити довгі вії

Натуральні олії

Рицинова олія, завдяки вмісту рицинолеїнової кислоти та вітаміну Е, може посилити ріст вій у суміші з кокосовою або мигдальною олією, згідно з дослідженням.

Мигдалева олія має пом'якшувальну дію, а також містить вітаміни A, B та E, які мають антиоксидантні та зволожувальні властивості для зміцнення та прискорення росту вій.

Оливкова олія є чудовим антиоксидантом і багата вітаміном Е, який також може бути ефективним для росту вій.

Використовуйте натуральні олії / Фото Unsplash

Як застосовувати

Перед сном добре очистьте обличчя. Візьміть чисту щіточку від туші і занурте її в олію. Майте на увазі, що ви можете використовувати цю кисть тільки в цій олії.

Нанесіть на одне око, а потім на інше, так само, як туш. Повторіть процес, поки вії добре не покриються олією. Виконуйте цю процедуру щовечора.

Настій зеленого чаю

Зелений чай очищає фолікули, а також має високий вміст антиоксидантів.

Як застосовувати

Візьміть жменю листя зеленого чаю і проваріть їх у воді приблизно 10 хвилин. Залиште рідину настоятися 5 хвилин. Змочіть ватний диск і прикладіть його до вій перед сном.

Холодна пора наближається, а з нею – і сезон вірусів та застуд. Подбайте про якісний захист для себе і своїх рідних. Більше про перевірені методи профілактики розповідаємо тут.