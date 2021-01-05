Організація зимових пробіжок може стати справжнім викликом для початківців. Погодні умови, опади, болото та лід під ногами змушують ретельно продумувати одяг, маршрут та темп тренування. Розповідаємо про те, як це зробити без помилок!

Тренування взимку дещо відрізняється від занять в теплу пору року. Однак це не привід переривати пробіжки на свіжому повітрі, повідомляє Nogibogi. Тим паче сьогодні існує чимало одягу, аксесуарів та прийомів, які допоможуть чудово почуватися навіть в мінусову температуру.

Розповідаємо, що врахувати бігунам, які тільки-тільки виробили звичку бігати та бояться перервати тренування через зиму та свята.

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Кількість одягу



Як правильно тренуватися взимку ​/ Фото Pexels

Зайва кількість одягу, який не пропускає повітря, затримує піт та може викликати переохолодження організму – перша помилка новачків.

Об'ємні худі й справді красиво виглядають на рекламних плакатах, але вони не допоможуть вам тримати сталу температуру тіла під час пробіжок, а натуральні тканини не зможуть відвести вологу та захистити від вітру. Окрім цього, повсякденні речі часто сковують рухи. Тож про звичайну куртку, джинси та шкіряні черевики варто забути.

Інша крайність – занадто мала кількість одягу. Якщо ви бачите на вулицях свого міста бігунів в шортах, – знайте. що за цим стоїть не один рік загартовувань і вам так робити категорично заборонено.

Як правильно

Ваш варіант – багатошаровість. Одягаючи багато функціонального одягу, ви зможете зняти один шар, щоб не перегрітися.

базовий шар (термобілизна, тайтси й лонгслви) повинен щільно прилягати до тіла, щоб запобігти потраплянню холодного повітря на шкіру;

(термобілизна, тайтси й лонгслви) повинен щільно прилягати до тіла, щоб запобігти потраплянню холодного повітря на шкіру; середнім шаром можна надіти флісову кофту;

можна надіти флісову кофту; верхній шар – куртка – повинен бути вітро- і водонепроникним;

– куртка – повинен бути вітро- і водонепроникним; важливо надіти правильні рукавиці, шапку та флісовий баф, який захистить шию.

Також оберіть спеціальні кросівки, куди не потрапляє волога. Для цього шукайте моделі з позначкою GTX, Runshield або Winterized.

Коли виходите за двері, вам повинно бути холодно, але за 10-15 хвилин тіло розігріється і все стане на свої місця.

Нехтування безпекою

Через коротший світловий день та погане освітлення вулиць, вечірні пробіжки взимку потребують додаткової обережності. До того ж на ваших улюблених маршрутах може назбиратися сніг чи утворитися слизька стежка, на якій легко травмуватися.

Як правильно

Планувати маршрут і зробити, щоб вас було видно. Важливо зробити так, щоб вас могли бачити автомобілісти і інші люди, наприклад, носіть одяг зі світловідбивачами. Не бігайте незнайомими маршрутами та уникайте доріг, де ви не були вдень.

Вибирайте дороги з хорошим освітленням або ж носіть легкий налобний ліхтарик, щоб руки залишалися вільними.

Забувати про воду

Взимку не особливо хочеться пити, але це не означає, що потрібно забувати про гідратацію. Ваше тіло продовжує потіти, а значить – втрачає вологу.

В холодну пору року повітря сухіше, аніж влітку. Тож, вдихаючи його під час пробіжок, воно нагрівається і зволожується, проходячи через дихальну систему. Це теж збільшує втрати води.

Як правильно

Поповнюйте водний баланс до початку пробіжки. Після повернення з тренування зігрійтеся теплим напоєм: трав'яними чаями з медом, шипшиною, теплим молоком або какао.



Як мотивувати себе на зимову пробіжку / Фото Pexels

Бігати під час застуди

Наполегливість – це хороша риса, але не в цій ситуації.

Біг в холодну пору року може збільшити стрес для організму, тож ви не пришвидшите одужання, а лише ускладните хворобу. Після важких тренувань імунна система стає вразливою перед бактеріями та вірусами.

Відпочивати і відновлюватися

Коли ви хворі, організму потрібен відпочинок. Сон, вживання теплих напоїв, перебування в комфортних приміщеннях пришвидшить ваше повернення на чергову трасу.

Робити перерву до весни

Перерва в пару місяців відіб'ється на вашій формі. При чому не в кращу сторону: рівень витривалості знизиться, а психологічний ефект від такого регресу може відбити бажання починати знову.

Як правильно

Виберіть кілька корисних навичок, які вам приносить зимовий біг. Це може бути підготовка до весняного марафону, або відчуття переваги над тими, хто закинув тренування в холодну пору року. Це може бути думка, що ви зміцнюєте імунітет. Або ж – приємне часопроведення, якщо ви долучите до пробіжок друзів за інтересами.

Знайдіть свою мотивацію та спробуйте провести зиму разом з регулярними пробіжками!