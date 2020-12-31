Вам може бути знайома ситуація, коли ви випадаєте з марафону здорового способу життя під час новорічних свят. Щоб цього не трапилося і цього року, пропонуємо 5 дієвих порад, які допоможуть підтримувати форму між Новим роком та Різдвом.

Період між Новим роком та Різдвом – це мінне поле, де на кожному кроці вас очікує шкідлива їжа, алкоголь, нічні гуляння та ледачі вихідні в ліжку. Це все неймовірна спокуса, щоб відмовитися на тиждень від здорового способу життя. Але ця пауза може дорого вам коштувати.

Часто, гальмуючи здоровий раціон під час зимових канікул, люди не можуть відновитися до кінця зими. Це саме стосується занять спортом. Тож Healthline попросив експертів поділитися дієвими порадами щодо збереження здоров’я під час зимового відпочинку.

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Обирайте корисну їжу

Перш ніж відправлятися в гості – зіпсуйте свій апетит. Таким чином у вас зменшується шанс переїсти шкідливих святкових смаколиків. Дієтологиня Емі Шапіро дає таку пораду:

Перекусіть корисною їжею за годину до застілля. Коли ви голодні, то приймаєте неправильні харчові рішення. Тому завчасно перекусіть, а вже за столом – дайте собі час подумати, що ви насправді хочете.

Також Шапіро рекомендує виділяти половину тарілки під овочі. Іншу половину варто розділити на чверті:

Одну чверть виділіть на вуглеводи, іншу – на білок. Це ідеальна комбінація, щоб задовольнити ваші денні потреби.

Пийте воду

Вода – це передумова здорових свят.

Без належного зволоження організму, ми часто відчуваємо голод, млявість і втому. Це може призвести до того, що ми пропустимо тренування, перекусимо нездоровою їжею та потягнемося за надлишком кофеїну.

Щоб уникнути цього – випивайте склянку води перед кожним прийомом їжі. Ще одна хороша порада – обмеження на алкогольні напої.

Якщо ви вживаєте алкоголь, то подбайте, щоб це був бокал вина, випитий не надто пізно. Адже пізній прийом спиртних напоїв може порушувати ваш сон.

Ще одна хороша стратегія, яка допоможе зменшити шкідливий вплив алкогольних напоїв – достатня кількість випитої води.

Найпростіший спосіб – чергувати кожен алкогольний напій зі склянкою води.

Висипайтеся протягом всіх свят

Здоровий сон необхідний для гарного настрою, а це – саме те, до чого ми прагнемо під час зимового відпочинку.

Навіть якщо у вас є плани на подорожі чи нічні застілля – обов’язково знайдіть час для сну. І памятайте, що саме стабільний графік засинання-прокидання робить ваш організм бадьорішим. Тож не збивайте свій режим під час свят.

Людина, яка відпочила вночі, продуктивніша та сконцентрованіша, ніж та, яка позбавлена повноцінного нічного сну.

Тренуйтеся поза тренажерним залом

Найближча бігова доріжка може знаходитися занадто далеко від місця вашого святкування, а спортзал, швидше за все, зачиниться на канікули. Тому, якщо ви плануєте, регулярно проводити тренування – проявіть креативність..

Ваші заняття можуть перетворитися на віджимання під час прогулянок або гімнастики на кухні. Більше присідайте, робіть випади та використовуйте арсенал вправ, які можна здійснити в домашніх умовах.

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Експерти зазначають, що будь-яка фізична активність дозволить зберегти нормальну вагу та уникнути зайвих кіло.

Модифіковане тренування краще ніж тренування пропущене.

Не чекайте завершення свят

Якщо ви відпадаєте з графіка тренувань або відхиляєтеся від плану здорового харчування – негайно вживайте запобіжних заходів. Не чекайте понеділка чи Різдва. Спробуйте щось змінити вже сьогодні.