Организация зимних пробежек может стать настоящим вызовом для начинающих. Погодные условия, осадки, грязь и лед под ногами заставляют тщательно продумывать одежду, маршрут и темп тренировки. Рассказываем о том, как это сделать без ошибок!

Тренировка зимой несколько отличается от занятий в теплое время года. Однако это не повод прерывать пробежки на свежем воздухе, сообщает Nogibogi. Тем более сегодня существует немало одежды, аксессуаров и приемов, которые помогут прекрасно чувствовать себя даже в минусовую температуру.

Рассказываем, что учесть бегунам, которые только-только выработали привычку бегать и боятся прервать тренировку из-за зимы и праздников.

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Количество одежды



Как правильно тренироваться зимой / Фото Pexels​

Излишнее количество одежды, которая не пропускает воздух, задерживает пот и может вызвать переохлаждение организма – первая ошибка новичков.

Объемные худые действительно красиво смотрятся на рекламных плакатах, но они не помогут вам держать постоянную температуру тела во время пробежек, а натуральные ткани не смогут отвести влагу и защитить от ветра. Кроме этого, повседневные вещи часто сковывают движения. Поэтому об обычной куртку, джинсы и кожаные ботинки стоит забыть.

Другая крайность – слишком малое количество одежды. Если вы видите на улицах своего города бегунов в шортах, – знайте. что за этим стоит не один год закаливаний и вам так делать категорически запрещено.

Как правильно

Ваш вариант – многослойность. Надевая много функциональной одежды, вы сможете снять один слой, чтобы не перегреться.

базовый слой (термобелье, тайтсы и лонгслвы) должен плотно прилегать к телу, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха на кожу;

(термобелье, тайтсы и лонгслвы) должен плотно прилегать к телу, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха на кожу; средним слоем можно надеть флисовую кофту;

можно надеть флисовую кофту; верхний слой – куртка – должен быть ветро- и водонепроницаемым;

– куртка – должен быть ветро- и водонепроницаемым; важно надеть правильные перчатки, шапку и флисовый бафф, который защитит шею.

Также выберите специальные кроссовки, куда не попадает влага. Для этого ищите модели с пометкой GTX, Runshield или Winterized.

Когда выходите за дверь, вам должно быть холодно, но за 10-15 минут тело разогреется и все встанет на свои места.

Пренебрежение безопасностью

Из-за короткого светового дня и плохого освещения улиц, вечерние пробежки зимой нуждаются в дополнительной осторожности. К тому же на ваших любимых маршрутах может собраться снег или образоваться скользкая тропа, на которой легко травмироваться.

Как правильно

Планировать маршрут и сделать, чтобы вас было видно. Важно сделать так, чтобы вас могли видеть автомобилисты и другие люди, например, носите одежду со светоотражателями. Не бегайте незнакомыми маршрутами и избегайте дорог, где вы не были днем.

Выбирайте дороги с хорошим освещением или носите легкий налобный фонарик, чтобы руки оставались свободными.

Забывать о воде

Зимой не особенно хочется пить, но это не значит, что нужно забывать о гидратацию. Ваше тело продолжает потеть, а значит – теряет влагу.

В холодное время года воздух более сухой, чем летом. Поэтому, вдыхая его во время пробежек, он нагревается и увлажняется, проходя через дыхательную систему. Это увеличивает потери воды.

Как правильно

Пополняйте водный баланс до начала пробежки. После возвращения с тренировки согрейтесь теплым напитком: травяные чаи с медом, шиповник, теплое молоко или какао.



Как мотивировать себя на зимнюю пробежку / Фото Pexels

Бегать во время простуды

Настойчивость – это хорошая черта, но не в этой ситуации.

Бег в холодное время года может увеличить стресс для организма, поэтому вы не ускорит выздоровление, а только усложните болезни. После тяжелых тренировок иммунная система становится уязвимой перед бактериями и вирусами.

Отдыхать и восстанавливаться

Когда вы больны, организму нужен отдых. Сон, употребление теплых напитков, пребывание в комфортных помещениях ускорит ваше возвращение на очередную трассу.

Делать перерыв до весны

Перерыв в пару месяцев отразится на вашей форме. Причем не в лучшую сторону: уровень выносливости снизится, а психологический эффект от такого регресса может отбить желание начинать снова.

Как правильно

Выберите несколько полезных навыков, которые вам приносит зимний бег. Это может быть подготовка к весеннему марафону, или чувство превосходства над теми, кто забросил тренировки в холодное время года. Это может быть мнение поддерживаете иммунитет. Или же – приятное времяпровождение, если вы приобщите к пробежкам друзей по интересам.

Найдите свою мотивацию и попробуйте провести зиму вместе с регулярными пробежками!