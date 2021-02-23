Вирішивши схуднути виключно за допомогою дієти, більшість людей зіштовхується з дискомфортом. Відмова від речей, які приносять задоволення, уникнення зустрічей з друзями в ресторанах та барах, обмеження в улюбленій їжі. Звісно, такий підхід призведе до зривів та повторного набору ваги. Але чи існує альтернатива?

Дієтологи переконані, що будь-які жорстокі дієти та обмеження лиш демотивують та заважають схудненню в тривалій перспективі. На їхню думку, для досягнення результатів процес схуднення повинен бути приємним та комфортним.

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Почніть з найпростішого



Змініть кількість їжі в тарілці / Фото Pexels

Багато людей, які лише розпочинають худнути, використовують стратегію "усе та відразу". Вони різко відмовляються від шкідливої їжі, сідають на радикальні дієти та вирішують тренуватися кожного дня. Втім, психологи кажуть, що в більшості випадків такий підхід приречений на провал.

Щоб підвищити шанси на успіх, дієтологи радять почати з впровадження невеликих змін, які легко запровадити у своє життя. Якщо ви відчуваєте, що багато їсте – спробуйте зменшити порції, якщо в вашому раціоні багато фаст-фуду – поступово замінюйте смажену їжу відвареною, шкідливі жири корисними, а замість солодощів почніть вживати фрукти.

Всі зміни повинні бути максимально делікатними та практично непомітними. Лише так ви зможете перетворити незвичні речі на буденність.

Ставте перед собою реалістичні цілі

Досяжні цілі – це ще один секрет стійкого зниження ваги. Підбираючи новий план харчування, орієнтуйтеся не на швидкість, з якою він допоможе вам схуднути, а на ефективність в розрізі тижнів, місяців, років. Хіба ви худнете для того, щоб через деякий час ваша вага повернулася? Очевидно, що ні.



Полюбіть своє тіло / Фото Pexels

Ще один плюс цього методу – ви не обіцятимете худнути за допомогою бігу, якщо розумієте, що пробіжки – не ваш вид фізичних навантажень. ефективніше поставити досяжну мету, яка дозволить робити що вам подобається, наприклад, йогу або пілатес.

Вчіться відчувати та приймати своє тіло

Одна з поширених причин набору ваги – підвищений рівень гормону стресу. Кортизол веде до уповільнення метаболізму, підвищення апетиту і накопичення жирової тканини. До речі, цей гормон виробляється й через занадто інтенсивні спортивні навантаження. Тому важливо відчувати, що саме потрібно вашому тілу.

Відпочинок та відновлення допоможуть вам досягнути стійкого зниження ваги.

І звичайно, в процесі схуднення важливо приймати своє тіло. Страхи та тривоги з приводу зовнішнього вигляду – часта психологічна проблема людей з надмірною вагою. Але суровою дієтою проблему не виправити.

Комплексний підхід

Комплексний підхід охоплює харчування, фізичну активність, питання психології та усвідомленості. Щоб сформувати здоровий підхід до схуднення, важливо знайти відповіді на безліч питань, а не лише думати про кількість з'їдених калорій.

Працюйте над розвитком сили волі



Працюйте на результат / Фото Pexels

Більшість людей постійно веде внутрішній діалог. При цьому 90% наших думок працюють проти нас та нашого розвитку. Вони провокують хронічний стрес, емоційну нестабільність та, як наслідок, – набір ваги.

Вчені сходяться на думці, що сила волі – це емоція. Й реагувати на неї потрібно відповідно: прислухатися, намагатися зрозуміти, що провокує відсутність контролю та намагатися виправити це. Крім цього дослідження стверджують, що інколи для покращення самоконтролю варто зрозуміти, яку користь принесе ця дія. Тож добре обміркуйте цілі схуднення.

Зберіть групу підтримки

Можливість спостерігати за прогресом інших та ділитися своїми досягненнями – це корисна мотивація, особливо, якщо ви новачок в цій справі.