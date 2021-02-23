Решив похудеть исключительно с помощью диеты, большинство людей сталкивается с дискомфортом. Отказ от вещей, которые приносят удовольствие, избегание встреч с друзьями в ресторанах и барах, ограничения в любимой еде. Конечно, такой подход приведет к срывам и к повторному набору веса. Но существует ли альтернатива?

Диетологи убеждены, что любые жестокие диеты и ограничения демотивируют и мешают похудеть в длительной перспективе. По их мнению, для достижения результатов процесс похудения должен быть приятным и комфортным.

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Начните с самого простого



Измените количество пищи в тарелке / Фото Pexels

Многие люди, которые только начинают худеть, используют стратегию "все и сразу". Они резко отказываются от вредной пищи, садятся на радикальные диеты и решают тренироваться каждый день. Но психологи говорят, что в большинстве случаев такой подход обречен на провал.

Чтобы повысить шансы на успех, диетологи советуют начать с внедрения небольших изменений, которые легко ввести в свою жизнь. Если вы чувствуете, что много едите – попробуйте уменьшить порции, если в вашем рационе много фаст-фуда – постепенно заменяйте жареную пищу отварной, вредные жиры полезными, а вместо сладостей начните употреблять фрукты.

Все изменения должны быть максимально деликатным и практически незаметными. Только так вы сможете превратить необычные вещи на обыденность.

Ставьте перед собой реалистичные цели

Достижимые цели – это еще один секрет устойчивого снижения веса. Подбирая новый план питания, ориентируйтесь не на скорость, с которой он поможет вам похудеть, а на эффективность в разрезе недель, месяцев, лет. Разве вы худеете для того, чтобы через некоторое время ваш вес вернулась? Очевидно, что нет.



Полюбите свое тело / Фото Pexels

Еще один плюс этого метода – вы не обещаете себе худеть с помощью бега, если понимаете, что пробежки – не ваш вид физических нагрузок. Эффективнее поставить достижимую цель, которая позволит делать то, что вам нравится, например, заниматься йогой или пилатесом.

Учитесь чувствовать и принимать свое тело

Одна из самых распространенных причин набора веса – повышенный уровень гормона стресса. Кортизол ведет к замедлению метаболизма, повышению аппетита и накоплению жировой ткани. Кстати, этот гормон вырабатывается и из-за слишком интенсивных спортивных нагрузок. Поэтому важно чувствовать, что именно нужно вашему телу.

Отдых и восстановление помогут вам достичь устойчивого снижения веса.

И конечно, в процессе похудения важно принимать свое тело. Страхи и тревоги по поводу внешнего вида – частая психологическая проблема людей с избыточным весом. Но суровой диетой проблему не исправить.

Комплексный подход

Комплексный подход охватывает питание, физическую активность, вопросы психологии и осознанности. Чтобы сформировать здоровый подход к похудению, важно найти ответы на множество вопросов, а не только думать о количестве съеденных калорий.

Работайте над развитием силы воли



Работайте на результат / Фото Pexels

Большинство людей постоянно ведет внутренний диалог. При этом 90% наших мыслей работают против нас и нашего развития. Они провоцируют хронический стресс, эмоциональную нестабильность и, как следствие, – набор веса.

Ученые сходятся во мнении, что сила воли – это эмоция. И реагировать на нее нужно соответственно: прислушиваться, пытаться понять, что провоцирует отсутствие контроля и пытаться исправить это. Кроме этого исследования утверждают, что иногда для улучшения самоконтроля следует понять, какую пользу принесет это действие. Поэтому хорошо обдумайте цели похудения.

Соберите группу поддержки

Возможность наблюдать за прогрессом других и делиться своими достижениями – это полезная мотивация, особенно, если вы новичок в этом деле.