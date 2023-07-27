Исследование показало, что низкая физическая активность и курение оказали наибольшее влияние на продолжительность жизни и были связаны с повышением риска смерти примерно на 30-45%.
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Стресс, пьянство, плохое питание и плохая гигиена сна были связаны примерно с 20-процентным увеличением риска смерти.
Согласно исследованию, мужчины, применяющие все восемь привычек в 40-летнем возрасте, будут жить в среднем на 24 года дольше мужчин, не имеющих ни одной из этих привычек, а женщины – еще на 21 год.
Общение
Регулярное общение помогает уменьшить чувство одиночества. Оно обостряет память, когнитивные навыки, повышает ваше чувство счастья и благополучия.
Физическая активность
Спорт – это чудодейственное лекарство, поэтому не стоит о нем забывать. Взрослому человеку следует заниматься спортом не менее 150 минут в неделю.
Спорт продлевает жизнь / Фото с Time
Откажитесь от опиоидов
Опиоиды – это сверхсильные обезболивающие препараты, которые могут вызвать сильное привыкание. К ним относятся такие препараты как морфин, фентанил и кодеин.
Не курите
Курение является одной из основных причин смерти и болезней в Великобритании. Ежегодно около 76 000 человек в Великобритании умирают от курения.
Многие другие живут с изнурительными заболеваниями, связанными с курением, такими как рак, болезни сердца и диабет.
Не злоупотребляйте алкоголем
По данным Drinkaware, чрезмерное употребление алкоголя может привести к несчастным случаям и травмам, замедлению времени реакции и нарушению принятия решений.
Хороший режим сна
Люди получают заряд здоровья от хорошего сна. Известно, что взрослым необходимо от семи до девяти часов сна.
Позаботьтесь о достаточном количестве сна / Generations Home Care
Здоровое питание
Сбалансированная диета является важной частью поддержания хорошего здоровья и может помочь вам чувствовать себя лучше.
Употребляйте в пищу самые разные продукты в правильных пропорциях. Старайтесь съедать не менее пяти порций фруктов и овощей ежедневно.
Избегайте стресса
Стресс – это ощущение чрезмерного психического или эмоционального давления. Попытайтесь поговорить о своих чувствах с другом, членом семьи или медицинским работником. Дыхательные упражнения и медитации могут успокоить вас.