Исследование показало, что низкая физическая активность и курение оказали наибольшее влияние на продолжительность жизни и были связаны с повышением риска смерти примерно на 30-45%.

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Стресс, пьянство, плохое питание и плохая гигиена сна были связаны примерно с 20-процентным увеличением риска смерти.

Согласно исследованию, мужчины, применяющие все восемь привычек в 40-летнем возрасте, будут жить в среднем на 24 года дольше мужчин, не имеющих ни одной из этих привычек, а женщины – еще на 21 год.

Общение

Регулярное общение помогает уменьшить чувство одиночества. Оно обостряет память, когнитивные навыки, повышает ваше чувство счастья и благополучия.

Физическая активность

Спорт – это чудодейственное лекарство, поэтому не стоит о нем забывать. Взрослому человеку следует заниматься спортом не менее 150 минут в неделю.



Спорт продлевает жизнь / Фото с Time

Откажитесь от опиоидов

Опиоиды – это сверхсильные обезболивающие препараты, которые могут вызвать сильное привыкание. К ним относятся такие препараты как морфин, фентанил и кодеин.

Не курите

Курение является одной из основных причин смерти и болезней в Великобритании. Ежегодно около 76 000 человек в Великобритании умирают от курения.

Многие другие живут с изнурительными заболеваниями, связанными с курением, такими как рак, болезни сердца и диабет.

Не злоупотребляйте алкоголем

По данным Drinkaware, чрезмерное употребление алкоголя может привести к несчастным случаям и травмам, замедлению времени реакции и нарушению принятия решений.

Хороший режим сна

Люди получают заряд здоровья от хорошего сна. Известно, что взрослым необходимо от семи до девяти часов сна.



Позаботьтесь о достаточном количестве сна / Generations Home Care

Здоровое питание

Сбалансированная диета является важной частью поддержания хорошего здоровья и может помочь вам чувствовать себя лучше.

Употребляйте в пищу самые разные продукты в правильных пропорциях. Старайтесь съедать не менее пяти порций фруктов и овощей ежедневно.

Избегайте стресса

Стресс – это ощущение чрезмерного психического или эмоционального давления. Попытайтесь поговорить о своих чувствах с другом, членом семьи или медицинским работником. Дыхательные упражнения и медитации могут успокоить вас.