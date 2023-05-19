Вкусу жидкости, выделяющейся из глаз, добавляют неорганические вещества: карбонат магния и натрия, фосфат и сернокислый кальций, белки, а также хлорид натрия, известный как соль.

Интересно 2 здоровые продукты, которые на самом деле принесут вред вашей фигуре

Откуда берутся слезы

За производство жидкости отвечает слезная железа, расположенная в черепной коробке над глазами и имеющая миндалевидную форму. От нее отходят слезные каналы, ведущие прямо к глазам. Жидкость не только помогает выразить эмоции, но и играет важную увлажняющую и защитную роль. Антибактериальное действие жидкости оказывает фермент лизоцим, борющийся с клеточными стенками бактерий.

Когда нас переполняют эмоции, основной поток производимой жидкости по каналам стекает во слезный мешок и стекает во внутренний угол глаза. Часть жидкости остается внутри и стекает в слезно-носовые протоки, где их впитывает носовая полость, поэтому во время эмоций жидкость не только выделяется из виду, но и увеличивается выделение слизи из носа.



Слезы – вполне природное явление / Фото Pexels

Почему слезы иногда становятся соленее

Иногда кажется, что слезы становятся более солеными и могут даже вызвать раздражение глаз и нежной кожи лица. Это действительно возможно, когда человек чем-то сильно расстроен. А все потому, что сердцебиение ускоряется, растет пульс, автоматически усиливается работа надпочечников и щитовидной железы.

Организм получает сильную нагрузку, выделяется адреналин, который вместе с другими процессами влияет на "вкус" слезы, добавляя ей горчинки. Полученный раствор является действительно достаточно концентрированным, поэтому может вызвать раздражение слизистых оболочек или кожи.