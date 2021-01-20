Якщо на обличчі почали виникати поодинокі прищі, а шкіра стала обвітреною та сухою – не поспішайте витрачати гроші на дорогі б'юті-засоби. В цьому непростому протистоянні вам допоможуть маски. приготовлені з продуктів, які точно знайдуться у вашому холодильнику.

Бракує часу на салон, а склад б'юті-засобів не вселяє довіри? Приготуйте маску в домашніх умовах! Тим паче всі необхідні інгредієнти знаходяться на вашій кухні, повідомляє Grazia. Мед, яйця, морква та навіть квасоля. Пропонуємо 10 простих та ефективних масок для усунення чи зменшення інтенсивності будь-яких дефектів шкіри.

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Розпочніть з невеличкої ревізії холодильника. Знайшовши всі необхідні компоненти, розпочинайте тестувати запропоновані рецепти.

Від висипання

Все, що потрібно для боротьби з прищами – перемолоти банан і мед в блендері. Для маски варто використовувати пропорційні порції обидвох продуктів. Утворене пюре слід нанести точково. Цинк і вітамін С в складі маски допоможуть зняти запальний процес та зменшать почервоніння.



Вітамін С допомагає зняти запальний процес / Фото Pexels

Для підтримання тонусу обличчя

Щоб покращити мікроциркуляцію та підживити шкіру обличчя протеїнами, вам знадобляться яєчні білки. Збийте 1 білок, попередньо відділений від жовтка, в тугу пінку. Отриманий засіб нанесіть на шкіру та змийте через 10 хвилин. Косметологи обіцяють, що при регулярному застосуванні цієї маски, шкіра стане значно пружнішою.

Для зменшення судинних зірочок

На жаль, цей дефект неможливо усунути в домашніх умовах. Проте існують засоби, які дозволяють зменшити інтенсивність їх вираження.

Натріть на тертці середню картоплину і додайте до отриманої маси перемелені вівсяні пластівці. Таку маску можна наносити щодня до 10 хвилин.

Для свіжого зовнішнього вигляду

Навіть якщо ви цілий день сиділи вдома – це не гарантує, що ваша шкіра почувається добре. Батареї та обігрівачі пересушують повітря, що призводить до зневоднення шкіри, підвищення її чутливості та тьмяності. Очистити та освіжити її допоможе натертий огірок з ложкою жирних вершків. Через 10 хвилин після нанесення шкіра знов почне дихати.

Для захисту шкіри

Щоб зміцнити бар'єрну функцію шкіри, допомогти їй краще протистояти стресу і навколишньому бруду, раз в тиждень слід робити маску з оливкової олії, жовтка та свіжовижатого натурального соку.

Від лущення

Якщо шкіра обвітрилася, вам допоможе маска з жирного сиру, морквяного соку і молока. Змішай інгредієнти в рівних пропорціях та потримайте суміш на шкірі до 15 хвилин.

Для очищення шкіри

Якщо у вас зявилися чорні точки – організуйте м'який пілінг для сухої і чутливої ​​шкіри. Змішайте по столовій ложці манної крупи та мелених вівсяних пластівців, додайте 2 чайні ложки сметани, чайну ложку оливкової олії і яєчний жовток. Нанесіть суміш на шкіру та залиште її на 15 хвилин. За цей час маска повинна підсушитися. Змиваючи її з обличчя, ви відчуєте такий же ефект, як і від популярних пілінг-скаток.



Маски для обличчя / Фото Pexels

Для зменшення зморшок

Щоб шкіра довше залишалася еластичною і молодою, робіть маску зі сметани і куркуми. Для цього змішайте півчайної ложки спеції з 2 столовими ложками сметани. Найкраще застосовувати маску перед сном.

Від жирного блиску

Щоб надати жирній шкірі матовості, спробуйте застосовувати маску з квасолі. Замочіть білу квасолю на ніч, а на ранок перетріть її в пюре, додавши в суміш столову ложку оливкової олії та чайну ложку лимонного соку.

Проти вільних радикалів

Перед сном можна зробити маску з виноградом. В ньому міститься достатньо антиоксидантів, які допоможуть вашій шкірі почуватися краще. Щоб забезпечити масці в'язкості – додайте до перетертих ягід трохи желатину.

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