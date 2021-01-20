Если на лице начали возникать единичные прыщи, а кожа стала обветренной и сухой – не спешите тратить деньги на дорогие бьюти-средства. В этом непростом противостоянии вам помогут маски, приготовленные из продуктов, которые точно найдутся в вашем холодильнике.

Не хватает времени на салон, а состав бьюти-средств не внушает доверия? Приготовьте маску в домашних условиях! Тем более все необходимые ингредиенты находятся на вашей кухне, сообщает Grazia. Мед, яйца, морковь и даже фасоль. Предлагаем 10 простых и эффективных масок для устранения или уменьшения интенсивности любых дефектов кожи.

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Начните с небольшой ревизии холодильника. Найдя все необходимые компоненты, начинайте тестировать предложенные рецепты.

От высыпания

Все, что нужно для борьбы с прыщами – перемолоть банан и мед в блендере. Для маски нужно использовать пропорциональные порции обоих продуктов. Образованное пюре следует нанести точечно. Цинк и витамин С в составе маски помогут снять воспалительный процесс и уменьшат покраснения.



Витамин С помогает снять воспалительный процесс / Фото Pexels

Для поддержания тонуса лица

Чтобы улучшить микроциркуляцию и подпитать кожу лица протеинами, вам понадобятся яичные белки. Взбейте 1 белок, предварительно отделив его от желтка, в тугую пенку. Полученное средство нанесите на кожу и смойте через 10 минут. Косметологи обещают, что при регулярном применении этой маски, кожа станет более упругой.

Для уменьшения сосудистых звездочек

К сожалению, этот дефект невозможно устранить в домашних условиях. Однако существуют средства, которые позволяют уменьшить интенсивность их выражения.

Натрите на терке среднюю картофелину и добавьте к полученной массе перемолотые овсяные хлопья. Такую маску можно наносить ежедневно до 10 минут.

Для свежего внешнего вида

Даже если вы целый день сидели дома – это не гарантирует, что ваша кожа чувствует себя хорошо. Батареи и обогреватели пересушивают воздух, что приводит к обезвоживанию кожи, повышению ее чувствительности и тусклости. Очистить и освежить ее поможет натертый огурец с ложкой жирных сливок. Через 10 минут после нанесения кожа вновь начнет дышать.

Для защиты кожи

Чтобы укрепить барьерную функцию кожи, помочь ей лучше противостоять стрессу и окружающей грязи, раз в неделю следует делать маску из оливкового масла, желтка и свежеотжатого натурального сока.

От шелушения

Если кожа обветрилась, вам поможет маска из жирного творога, морковного сока и молока. Перемешайте ингредиенты в равных пропорциях, и держите смесь на коже до 15 минут.

Для очистки кожи

Если у вас появились черные точки – организуйте мягкий пилинг для сухой и чувствительной кожи. Смешайте по столовой ложке манной крупы и молотых овсяных хлопьев, добавьте 2 чайные ложки сметаны, чайную ложку оливкового масла и яичный желток. Нанесите смесь на кожу и оставьте ее на 15 минут. За это время маска должна подсушиться. Смывая ее с лица, вы почувствуете такой же эффект, как и от популярных пилингов-скаток.



Маски для лица / Фото Pexels

Для уменьшения морщин

Чтобы кожа дольше оставалась эластичной и молодой, делайте маску из сметаны и куркумы. Для этого смешайте половину чайной ложки специи с 2 ​​столовыми ложками сметаны. Лучше всего применять маску перед сном.

От жирного блеска

Чтобы добавить жирной коже матовости, попробуйте использовать маску из фасоли. Замочите белую фасоль на ночь, а на утро перетрите ее в пюре, добавив в смесь столовую ложку оливкового масла и чайную ложку лимонного сока.

Против свободных радикалов

Перед сном можно сделать маску с виноградом. В нем содержится достаточно антиоксидантов, которые помогут вашей коже чувствовать себя лучше. Чтобы обеспечить маске вязкости, добавьте к перетертым ягодам немного желатина.

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Сохраните, чтобы не потерять!