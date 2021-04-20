Невпевненість у собі негативно впливає на всі сфери життя. Вам здається, що вас не цінують на роботі, друзі користуються вашою добротою, а сім'я не помічає ваших зусиль. Однак часто така реакція – наслідок того, що ви транслюєте тим, хто вас оточує.

Річ у тім, що знецінення власних досягнень легко зчитується іншими людьми, які можуть (свідомо або ні) користуватися вашим становищем. Щоб уникнути цього, зібрали для вас кілька звичок, які свідчать, що ви – невпевнена в собі людина. Спробуйте уникати їх, щоб побачити позитивні зміни у своєму житті.

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Ви не вмієте приймати компліменти



Що таке низька самооцінка / Фото Pexels

Вам може здаватися, що люди хвалять вас із ввічливості або – лестять. Якщо така ситуація повторюється в різних ситуаціях, значить, ви себе недооцінюєте. Спробуйте не коментувати комплімент, а просто подякувати за нього.

Ви на все погоджуєтеся

Ви боїтеся здатися поганою людиною, тож ніколи не відмовляєте колегам, сусідам та знайомим. Через це ви часто заганяєте себе в незручне становище, переступаєте через свої бажання та нехтуєте власним комфортом.

Ви не можете прийняти важливі рішення

Людина з низькою самооцінкою довго не може зробити свій вибір та прийняти рішення. Вона невпевнена, що краще для неї та близьких, тому її вибір постійно коливається між кількома варіантами. Для такої людини характерні фрази: "Я нічого не розумію", "Не можу розібратися", "Я заплуталася/заплутався".

Якщо вам важко зробити вибір – спробуйте зважити всі плюси та мінуси, розписавши їх на папері. Якщо ж вам потрібна порада, просіть про неї без применшення своїх розумових здібностей.

Ви жалієте себе



Що таке низька самооцінка / Фото Pexels

Така жалість не є конструктивною. Замість того, щоб економити свої час та нерви, ви знаходите виправдання для кожного свого кроку та бонусом картаєте себе за нереалізований потенціал. Це може проявлятися фразами: "В мене проблеми з фігурою, бо я не маю часу на спорт" або "я не заводжу нових знайомств, бо зі мною нікому не цікаво". Ви констатуєте проблему, проте не шукаєте рішення.

Спробуйте замінити страждання на дії й ви побачите позитивні зміни у житті.

У вашій мові багато слів-паразитів

Постарайтеся чіткіше формулювати думку, щоб вам не довелося скріплювати їх завченими словами-паразитами. Найчастіше невпевнену людину видають фрази: "ніби", "ви розумієте про що я?", "адже так?", які створюють відчуття, що ви шукаєте схвалення, підтримки й не до кінця впевненні в сказаному.

Ви виправдовуєтеся

Виправдання завжди виглядає непереконливо та дозволяє вашому опоненту взяти ініціативу у свої руки. Якщо ви не змогли виконати роботу в терміни – це доконаний факт. Замість того, щоб виправдовуватися за це – запропонуйте альтернативне рішення, яке влаштує і вас, і керівництво.

Ви приховуєте справжні почуття



Що таке низька самооцінка / Фото Pexels

Ваші кордони порушують, але ви ігноруєте це та терпите. Вам страшно сказати щось негативне та розкритикувати дії вашого опонента. Такий підхід робить вас вразливим, ви стаєте жертвою своїх принципів і страхів.

В такі моменти варто згадувати, що люди, які зачіпають ваші почуття, не завжди роблять це навмисно. Часто вони навіть не підозрюють, що заподіюють який-небудь дискомфорт. Тож не бійтеся висловлювати свою думку та виразити свої почуття, навіть якщо вони видаються вам негативними чи образливими.

Ви хвилюєтеся, що про вас скажуть інші

Ви постійно стурбовані тим, що про вас подумає ваше оточення. Ви не купуєте вподобану річ, тому що вона не сподобалася друзям або облаштовувати квартиру так, щоб в ній було місце для всіх, але не для вас.

У багатьох сферах життя ви дієте лише після того, як проаналізуєте, що про вас подумають інші і це забирає у вас багато часу, сил та енергії. Як наслідок – ви живете не своїм життям, а граєте роль заради глядачів.

Ви часто критикуєте інших



Як визначити, що у вас низька самооцінка / Фото Pexels

Люди з низькою самооцінкою постійно шукають недоліки в тих, хто їх оточує. Замість того, щоб наважитися на зміни, вони пробують "понизити" інших у своїх очах та "зрівняти" позиції.

Страх заводити нові знайомства

Ви можете навіть не усвідомлювати того, що комплексуєте й уникаєте спілкування з новими людьми. Але насправді, така поведінка зумовлена страхом справити негативне враження. Тому легше відмовлятися від чергової зустрічі, конференції, презентації чи вечірки.