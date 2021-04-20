Неуверенность в себе негативно влияет на все сферы жизни. Вам кажется, что вас не ценят на работе, что друзья пользуются вашей добротой, а семья не замечает ваших усилий. Однако часто такая реакция – следствие того, что вы транслируете окружающим.

Дело в том, что обесценивание собственных достижений легко считывается другими людьми, которые могут (сознательно или нет) пользоваться вашим положением. Чтобы избежать этого, собрали для вас несколько привычек, которые свидетельствуют, что вы – неуверенный в себе человек. Попробуйте избегать их, чтобы увидеть положительные изменения в своей жизни.

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Вы не умеете принимать комплименты



Что такое низкая самооценка / Фото Pexels

Вам может казаться, что люди хвалят вас из вежливости или льстят. Если такая ситуация повторяется в различных ситуациях, значит, вы себя недооцениваете. Попробуйте не комментировать комплимент, а просто поблагодарить за него.

Вы на все согласны

Вы боитесь показаться плохим человеком, поэтому никогда не отказываете коллегам, соседям и знакомым. Из-за этого вы часто загоняете себя в неудобное положение, переступаете через свои желания и пренебрегаете собственным комфортом.

Вы не можете принять важные решения

Человек с низкой самооценкой долго не может сделать свой выбор и принять решение. Она не уверена, что лучше для него и окружающих, поэтому его выбор постоянно колеблется между несколькими вариантами. Для такого человека характерны фразы: "Я ничего не понимаю", "Не могу разобраться", "Я запуталась/запутался".

Если вам трудно сделать выбор – попробуйте взвесить все плюсы и минусы, расписав их на бумаге. Если же вам нужен совет, просите о нем без преуменьшения своих умственных способностей.

Вы жалеете себя



Что такое низкая самооценка / Фото Pexels

Такая жалость не является конструктивной. Вместо того чтобы экономить свои время и нервы, вы находите оправдание для каждого своего шага и бонусом корите себя за нереализованный потенциал. Это может проявляться фразами: "У меня проблемы с фигурой, потому что нет времени на спорт" или "я не завожу новые знакомства, потому что со мной никому не интересно". Вы констатируете проблему, но не ищете решения.

Попробуйте заменить страдания на действия и вы увидите положительные изменения.

В вашем языке много слов-паразитов

Постарайтесь четко формулировать мысль, чтобы вам не пришлось скреплять их заученными словами-паразитами. Чаще всего неуверенного человека выдают фразы: "как бы", "вы понимаете о чем я?", "ведь так?", Которые создают ощущение, что вы ищете одобрения, поддержку и не до конца уверены в сказанном.

Вы оправдываетесь

Оправдание всегда выглядит неубедительно и позволяет вашему оппоненту взять инициативу в свои руки. Если вы не смогли выполнить работу в срок – это свершившийся факт. Вместо того чтобы оправдываться за это – предложите альтернативное решение, которое устроит и вас, и руководство.

Вы скрываете истинные чувства



Что такое низкая самооценка / Фото Pexels

Люди нарушают ваши границы, но вы игнорируете это и терпите. Вам страшно сказать что-то негативное и раскритиковать действия оппонента. Такой подход делает вас уязвимым, вы становитесь жертвой своих принципов и страхов.

В такие моменты стоит вспоминать, что люди, которые затрагивают ваши чувства, не всегда делают это намеренно. Часто они даже не подозревают, что причиняют какой-либо дискомфорт. Поэтому не бойтесь высказывать свое мнение и выразить свои чувства, даже если они кажутся вам негативными или оскорбительными.

Вы волнуетесь, что о вас скажут другие

Вы постоянно озабочены тем, что о вас подумают окружающие. Вы не покупаете понравившуюся вещь, потому что она не понравилась друзьям или обустраивать квартиру так, чтобы в ней было место для всех, кроме вас.

Во многих сферах жизни вы действуете только после того, как проанализируете, что о вас подумают другие и это отнимает много времени, сил и энергии. Как следствие – вы не живете своей жизнью, а играете роль ради зрителей.

Вы часто критикуете других



Как определить, что у вас низкая самооценка / Фото Pexels

Люди с низкой самооценкой постоянно ищут недостатки в тех, кто их окружает. Вместо того чтобы решиться на перемены, они пытаются "снизить" значимость других в своих глазах и "уравнять" позиции.

Страх заводить новые знакомства

Вы можете даже не осознавать того, что комплексуете и избегаете общения с новыми людьми. Но на самом деле, такое поведение обусловлено страхом произвести негативное впечатление. Поэтому легче отказываться от очередной встречи, конференции, презентации или вечеринки.