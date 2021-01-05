Если за первую неделю 2021 года вы заметили лишнюю складку на животе – не спешите полностью отказываться от еды. Существует немало полезных методик, которые помогут справиться с набранными килограммы без лишнего стресса и истощения организма.

Изобилие блюд за праздничным столом часто приводит к нежелательным последствиям. Усталый вид, опухшее лицо и лишние килограммы, набранные за несколько дней отдыха. Кажется, что во время новогодних каникул желудок способен переварить все в неограниченных количествах, сообщает Elle. Но после праздников нам приходится брать себя в руки и исправлять все недостатки, вызванные употреблением нездоровой пищи.

Предлагаем 10 советов, которые ускорят борьбу с лишними килограммами и подарят свежий внешний вид!

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Не критикуйте себя



Не критикуйте свой внешний вид / Фото Pexels

Если вас перестало удовлетворять ваше тело – это не повод для самокритики. Прежде всего, агрессия не принесет никакого конструктива, а жалость к себе может обернуться заеданием стресса, потерей интереса к спорту и депрессией. Да и зачем прокручивать в голове то, что уже произошло?

Единственный рациональный выход – принять случившееся и начать двигаться в сторону положительных изменений. Набрать лишние килограммы – это вовсе не преступление. Тем более к пляжному сезону осталось 5 месяцев, поэтому вы точно успеваете привести себя в желаемую форму!

Проведите ревизию в холодильнике

Ликвидируйте все жирное, заправленное майонезом, шоколадное или кремовое. Если у вас остались целые упаковки вредной пищи – без зазрения совести выбрасывайте их в помойку, чтобы случайно не сорваться и не съесть запрещенных продуктов.

Помните, что отсутствие в доме вредной пищи – это уже 30% успеха.

Не форсируйте события

Экспресс-диеты и полное голодание – не ваш вариант. Научно доказано, что килограммы, которые быстро уходят, так же быстро возвращаются. Поэтому подойдите к похудению систематически: пересмотрите свой рацион, замените сладости фруктами, добавьте больше напитков без сахара. Вы увидите, что такая методика работает лучше, чем вариант, где вы морите себя голодом и срываетесь через несколько дней диеты.

Не используйте лекарствами для похудения

Обычно в подобных препаратах побочных эффектов значительно больше, чем выраженных преимуществ. Более того – некоторые препараты, которые продаются в интернете не всегда сертифицированы, а их действие не полностью исследовано, поэтому вы можете начать терять килограммы вовсе не из-за сожжения калорий, а из-за нарушения состояния печени или почек.

Создайте план питания на неделю



Выбросьте вредную пищу / Фото Pexels

Чтобы полностью устранить соблазн – решите, что именно вы хотите есть в ближайшие дни. Продукты лучше закупить перед диетой и заранее приготовить полезные блюда.

Ешьте часто, но в малых количествах

Диетологи считают, что лучше принимать пищу 5 раз в день.

Небольшие порции и частые подходы помогут вам побороть чувство голода, увеличить энергию и ускорить обмен веществ, так как процесс пищеварения работает на сожжение калории. Употребляйте больше продуктов с отрицательной калорийностью: сельдерей, шпинат, огурцы, грейпфрут, морскую капусту.

Пейте много воды

Вода помогает организму очиститься. Чтобы вычислить нужное количество воды в сутки, надо умножить 30 миллилитров на количество килограммов веса человека. Если вы активно занимаетесь спортом, к этой цифры следует добавить еще пару стаканов.

Займитесь спортом



Займитесь физической активностью / Фото Pexels

Силовые упражнения помогут проработать рельеф тела. Если вы не ходите в тренажерный зал, попробуйте позаниматься дома. Выделите на тренировки 20 минут в день, а некоторые упражнения вы сможете выполнять, оставаясь в постели.

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Высыпайтесь

Чтобы чувствовать себя бодро и воплощать перечисленные планы в реальность, вам нужно хорошо высыпаться. Для нормальной жизнедеятельности нам необходимо спать 8 часов в сутки. Если возникает дефицит сна – в организме вырабатывается гормон кортизол, который способствует отложению жира.

Не нервничайте

Во время стресса организм начинает накапливать жир для подготовки к возможному голоданию. Поэтому расслабьтесь и наслаждайтесь процессом похудения. Это новый опыт, который покажет насколько легко самосовершенствоваться, выбирая здоровый образ жизни!