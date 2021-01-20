Усталость и низкая производительность – не единственные признаки недосыпа. Специалисты утверждают, что нехватка сна провоцирует нарушения памяти и повышает тягу к вредной пищи. Узнайте о других сигналах!

Иногда организм посылает неочевидные сигналы об усталости, сообщает Shine. Это может быть желание перекусить, урчание в животе и раздражение. Буквальное считывание этих сигналов приведет к перееданию или употреблению седативных средств, однако никак не поможет устранить первопричину дискомфорта.

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Исследования показывают, что недостаточное количество сна приведет к приступам гнева и ухудшит адаптацию к внешним условиям. Подробнее об этом – далее.

Раздражительность

Исследование Университета штата Айова показало, что люди ведут себя более агрессивно не только когда голодны, но и если не высыпаются. Ученые провели эксперимент, в котором сравнили реакцию людей, получивших достаточное количество сна и тех, кто не высыпался в течение нескольких дней. Обе группы слушали шум. Добровольцы, которые спали меньше, проявили больше агрессии.

Тяга к нездоровой пище

Если вам хочется съесть что-то из фастфуда, скорее всего, это из-за недостаточности сна. По крайней мере, именно так считает наука. Исследования нашли связь между недостатком сна и повышенным аппетитом, в частности к жирной, соленой или сладкой пищи.

Когда организм не высыпается, тело производит больше грелина – гормона, который усиливает аппетит. В то же время им производится меньше лептина, который отвечает за подавление голода.



Как понять, что вам необходимо больше спать / Фото Pexels

Отстраненность

Если вам кажется, что мир начинает "нависать" над вами, вокруг слишком много людей, разговоров и проблем, возможно, проблема в переутомлении. Ученые утверждают, что сонливость вызывает желание изолироваться и держаться подальше от других людей.

Постоянное чихание

Недосыпание может серьезно повредить иммунную систему. Из-за нехватки сна наше тело производит меньше цитокина – белка, который помогает бороться с инфекциями и воспалениями. Ученые даже обнаружили, что недосып ослабляет эффективность прививок.

Забывчивость

Еще в 2016 году исследователи обнаружили, что длительный недосып чреват проблемами с памятью. Такой эффект возникает, если вы регулярно получаете только 3–4 часа сна, вместо 7. Реакция обусловлена нарушенной связью между нейронами в области мозга, которые и отвечают за память и обучение.