Независимо от того, хотите ли вы улучшить самочувствие или просто готовитесь к переезду – диетолог поможет вам нормализовать рацион и предотвратить расстройства пищевого поведения.

Источник: Nutrition stripped

Диетолог – это специалист, который сможет просмотреть ваш образ жизни, пищевые привычки, предыдущие диеты, цели и создать на их основе комплексный план, что полностью соответствует вашим потребностям.

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Если вы узнаете себя в одном из описанных далее сценариев – это означает, что обращение к квалифицированному диетологу будет хорошим следующим шагом для улучшения своего самочувствия.

Ваш диагноз требует специфической диеты



Кому нужен особый подход к питанию / Фото Pexels

Пациенты различных групп, начиная с аутоиммунных заболеваний, таких как болезнь Крона или артрит, заканчивая диабетом II типа или высоким уровнем холестерина, требуют особого подхода к питанию.

Часто, после установления диагноза, пациентам просто раздают несколько распечаток с общими рекомендациями насчет диеты и образа жизни. Индивидуальный подход или длительные консультации в подобных ситуациях практически отсутствуют. Да, обобщенные рекомендации могут стать прекрасным началом, однако на полпути к цели, они часто оставляют чувство растерянности, ведь не дают четкого алгоритма действий в долгосрочной перспективе.

Соответствующая диета и образ жизни, которые внедрятся в вашу жизнь под наблюдением врача-диетолога, могут значительно улучшить состояние здоровья.

Дополнительные материалы, советы в Интернете и обобщенные схемы не могут дать вам пошаговых рекомендаций насчет образа жизни и диет, разработанных под ваши потребности, режим жизни и привычки, а квалифицированный диетолог – сможет. Поэтому не тратьте время на то, чтобы пробовать неэффективные стратегии здорового образа жизни, а проконсультируйтесь с врачом.

У вас есть конкретная цель

Если вы нацелились на приближение к соответствующему весу, вам тоже не помешает диетолог. Независимо от того, хотите ли вы набрать вес, сохранить его или похудеть – вокруг вас существует много противоречивой информации, которая может нарушить ваш план.

Пытаясь самостоятельно сориентироваться в трендовых диетах, рекомендациях об образе жизни и тренировках, вы легко можете вступить на путь, который совершенно не подходит для вас. И путь обратно может быть невероятно тяжелым и утомительным.

Работайте вместе с диетологом, чтобы убедиться, что полученная вами информация является научно обоснованной. А главное – она ​​сможет приблизить вас к результатам.

У вас нездоровые отношения с едой



Как определить, что у вас есть расстройства пищевого поведения / Фото Pexels

Если вы чувствуете, что у вас нездоровые отношения с едой, даже если отклонения кажутся незначительными, вам стоит нанять диетолога, который сможет рассмотреть психологический аспект вашего отношения к питанию.

Нарушенные отношения с едой могут иметь разную степень тяжести. На первом этапе вы чувствуете вину после употребления определенной пищи, верите, что существуют "хорошие" и "плохие" продукты, маркируете определенную пищу, как "запрещенную" и не позволяете себе кушать в определенное время суток.

На более серьезном уровне, у вас могут наблюдаться расстройства пищевого поведения. Среди самых распространенных симптомов осложнения:

После очередной диеты у вас наблюдается эффект "йо-йо" (повторный набор веса).

Вы серьезно обеспокоены, если пропускаете прием пищи.

Для вас характерны постоянные колебания веса.

Вы сидите на жестких диетах.

Вы чувствуете вину и стыд, когда потребляете пищу.

Вы одержимы едой, поскольку она связана с весом, что отрицательно влияет на вашу повседневную жизнь.

Отсутствие контроля над едой и компульсивное переедание.

Голодание, вызывание рвоты или чрезмерные тренировки, чтобы компенсировать то, что вы съели.

Если их не лечить, со временем эти привычки могут перерасти в серьезные психические заболевания. Сотрудничество с диетологом, который разбирается в расстройствах питания, поможет совместно решить эту проблему без страха, что вы резко наберете лишние килограммы.

У вас проблемы с пищеварением, непереносимость пищи или аллергии

Заболевания ЖКТ, чувствительность к определенным продуктам, нарушения кишечной микробиоты – это состояния, которые нуждаются в коррекции питания. Если у вас есть постоянные проблемы с пищеварением, которые вы не можете контролировать самостоятельно, вам следует подумать о сотрудничестве с диетологом. Врачи смогут оценить общую картину и дать рекомендации, которые будут отвечать вашим индивидуальным потребностям.

Говоря о пищевой аллергии и непереносимости, работа с диетологом может полностью перевернуть вашу жизнь. С помощью пошаговой элиминационной диеты специалисты обнаружат продукты, которые ухудшают ваше состояние и исключат их потребление.

Новый период жизни



Подготовка к беременности предусматривает изменение рациона / Фото Pexels

Беременность, радикальное изменение образа жизни, переезд или стресс тоже являются причинами нанять диетолога. Диетолог начнет работу со сбора анамнеза, комплексного анализа и выдаст индивидуальные рекомендации и указания по питанию и получению необходимого количества питательных веществ.

Задайте себе 5 вопросов, чтобы определить, является ли сотрудничество с диетологом хорошей идеей:

Вы пробовали нормализовать вес самостоятельно, однако не имели успеха?

Вы чувствуете "перегрузку информацией"?

Вы чувствуете, что питание стало фактором стресса?

Вы не уверены, что делаете все правильно?

Вы уже работали с диетологом/тренером/терапевтом и видели результаты работы, но сейчас чувствуете, что введенные ранее привычки больше невозможно поддерживать?

Если вы ответили положительно на любой из перечисленных вопросов – вы можете обратиться к диетологу!

Как выбрать диетолога

Лучший способ определить, подходит ли вам диетолог – назначить онлайн-консультацию или встречу. Познакомьтесь с ними лично, поинтересуйтесь методами работы, спросите о других клиентах и убедитесь, что готовы доверить ему свое тело.