Вам может быть знакома ситуация, когда вы выпадаете по марафону здорового образа жизни во время новогодних праздников. Чтобы этого не случилось и в этом году, предлагаем 5 действенных советов, которые помогут поддерживать форму между Новым годом и Рождеством.

Период между Новым годом и Рождеством – это минное поле, где на каждом шагу вас ожидает вредная пища, алкоголь, ночные гуляния и ленивые выходные в постели. Это все невероятная соблазн, чтобы отказаться на неделю от здорового образа жизни. Но эта пауза может дорого вам стоить.

Часто, тормозя здоровый рацион во время зимних каникул, люди не могут восстановиться до конца зимы. Это касается занятий спортом. Поэтому Healthline попросил экспертов поделиться действенными советами по сохранению здоровья во время зимнего отдыха.

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Выбирайте полезную пищу

Прежде чем отправляться в гости - испортите свой аппетит. Таким образом у вас уменьшается шанс переесть вредных праздничных вкусностей. Диетолог Эми Шапиро дает такой совет:

Перекусите полезной едой за час до застолья. Когда вы голодны, то принимаете неправильные пищевые решения. Поэтому заранее перекусите, а уже за столом – дайте себе время подумать, что вы на самом деле хотите.

Также Шапиро рекомендует выделять половину тарелки под овощи. Другую половину следует разделить на четверти: одну четверть выделите углеводами, другую – на белок. Это идеальное сочетание, чтобы удовлетворить ваши дневные потребности.

Пейте воду

Вода – это основа здоровых праздников.

Без надлежащего увлажнения организма, мы часто чувствуем голод, вялость и усталость. Это может привести к тому, что мы пропустим тренировки, перекусим нездоровой пищей и потянемся за избытком кофеина.

Чтобы избежать этого – выпивайте стакан воды перед каждым приемом пищи. Еще один хороший совет – ограничение на алкогольные напитки.

Если вы употребляете алкоголь, то позаботьтесь, чтобы это был бокал вина, выпитый не слишком поздно. Ведь поздний прием спиртных напитков может нарушать ваш сон.

Хорошая стратегия, которая поможет уменьшить вредное воздействие алкогольных напитков – достаточное количество выпитой воды.

Самый простой способ – чередовать каждый алкогольный напиток со стаканом воды.

Высыпайтесь течение всех праздников

Здоровый сон необходим для хорошего настроения, а это – именно то, к чему мы стремимся во время зимнего отдыха.

Даже если у вас есть планы на путешествия или ночные застолья – обязательно найдите время для сна. И помните, что именно стабильный график засыпания и просыпания делает ваш организм бодрым. Поэтому не сбивайте свой режим во время праздников.

Человек, отдохнувший ночью, более производительный и сконцентрирован, чем тот, кто лишен полноценного ночного сна.

Тренируйтесь вне тренажерных залах

Ближайшая беговая дорожка может находиться слишком далеко от места вашего торжества, а спортзал, скорее всего, закроется на каникулы. Поэтому, если вы планируете регулярно проводить тренировки – проявите креативность.

Ваши занятия могут превратиться в отжимание во время прогулок или гимнастики на кухне. Больше приседайте, делайте выпады и используйте арсенал упражнений, которые можно осуществить в домашних условиях.

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Эксперты отмечают, что любая физическая активность позволит сохранить нормальный вес и избежать лишних кило.

Модифицированное тренировки лучше тренировок упущенных.

Не ждите завершения праздников

Если вы выпадаете из графика тренировок или отклоняетесь от плана здорового питания – немедленно принимайте меры предосторожности. Не ждите понедельника или Рождества. Попробуйте что-то изменить уже сегодня.