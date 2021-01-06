Горіхи, цільнозернові злаки та сухофрукти часто зустрічаються в переліку продуктів, які обов'язково варто включити у свій щоденний раціон. Тож кутю, яку українські сім'ї традиційно готують на Різдво, – можна сміливо віднести до суперфудів, які відрізняються високою харчовою цінністю та користю для здоров'я.

Харчові волокна, клітковина, кальцій, магній та цинк та залізо. Кутя володіє цілим рядом переваг для нашого здоров'я, повідомляє Корисно 24. Тож обов'язково скоштуйте кілька ложок цієї унікальної страви.

Наводимо 6 аргументів чому кутя – це суперфуд, який варто їсти частіше (але в невеликих кількостях)

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Кутя покращує роботу шлунково-кишкового тракту

На свята легко переїсти, але, на щастя, кутя може запобігти ряду небажаних симптомів.



Корисні властивості куті / Фото Maxmenu

В пшеничному зерні міститься в 5 разів більше харчових волокон і тіаміну (вітаміну В1), якщо порівнювати з борошном. До складу пшениці входять клітковина, яка покращує роботу шлунково-кишкового тракту, а пектини абсорбують з кишківника шкідливі речовини. Як природний антиоксидант, пшениця сприяє зміцненню і оздоровленню організму. До того ж цей інгредієнт чудово впливає на роботу печінки, яка відчуває перенапруження під час свят.

Окрім пшениці, клітковина міститься й в горіхах.

Клітковина – це один із наріжних каменів здоров’я: вона зменшує глікемічний індекс продуктів, стає їжею для кишкової мікрофлори та підтримує баланс в кишківнику (еубіоз). Якщо в кишківнику дисбіоз, то в людини можливі ожиріння, порушення жирового обміну, загальне запалення, хвороби кишківника і порушення місцевого імунітету шлунково-кишкового тракту, зокрема закрепи.

А ось мак, який теж є обовязковим компонентом куті, чудово захищає від проносу.

Таким чином кілька ложок куті ефективно покращують травні функції, пом'якшуються прояви дисбактеріозу, а збалансований склад допоможе уникнути будь-яких розладів травлення.

Насичує комплексом корисних мікроелементів

Мак в складі куті – це один із найкращих джерел корисних жирів, кальцію, магнію, марганцю, цинку та заліза. Також в ньому багато тіаміну, харчових волокон та фосфору.

Водночас пшеничне зерно в куті, багата білком, калієм та ніацином (вітаміном В3). До того ж кутя багата вітамінами Е і Омега-3, які перешкоджають розвитку цукрового діабету II типу й зменшують кількість холестерину в крові.

Підвищує розумові здібності

Волоський горіх, який багатий магнієм та Омега-3, покращує роботу мозку та допомагає легше справлятися з інтенсивними розумовими навантаженнями.

Зміцнює нервову систему

Родзинки використовувалися ще нашими предками. Окрім солодкого смаку та високої енергетичної цінності, цей сухофрукт здатен зміцнювати нервову систему та діяти, як заспокійливий засіб, позитивно впливаючи на роботу серця. Тож, якщо ви відчуваєте стрес напередодні свят – ложка куті зможе допомогти знизити загальне напруження.

Корисні інгредієнти куті / Фото Shutterstock

Знижує рівень холестерину

Інший сухофрукт, який входить у деякі версії куті – курага, є унікальним засобом для профілактики багатьох хвороб. Вчені довели, що вживання сушених абрикосів зміцнює стінки судин, знижує рівень холестерину і сприятливо впливає на роботу серцево-судинної системи.

Відсутність цукру в складі кураги робить її абсолютно незамінним продуктом для діабетиків, а залізо в її складі допомагає підвищувати гемоглобін та покращувати функції кровотворення.

Профілактика вірусних захворювань

Мед, яким заправляють кутю, володіє противірусними, антибактеріальними та протигрибковими ефектами. Якщо ви відчули загальну слабкість, пам'ятайте, що саме мед може зняти вірусну симптоматику.

Рекомендована доза куті

Що багато – те не здорово. І це стосується всієї їжі.

Щоб кутя не викликала алергічних реакцій та не перенавантажити шлунок і підшлункову залозу, лікарі радять обмежтеся 4–5 столовими ложками. З кутею слід бути обережним тим, хто має проблеми шлунково-кишкового тракту, зокрема страждає хронічним панкреатитом: у великих кількостях пшениця призводить до здуття живота і дискомфорту. Також утримайтеся від куті, якщо у вас виразка шлунка.