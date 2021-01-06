Орехи, цельнозерновые злаки и сухофрукты часто встречаются в списке продуктов, которые обязательно стоит включить в свой ежедневный рацион. Поэтому кутью, которую украинские семьи традиционно готовят на Рождество, – можно смело отнести к суперфудам, которые отличаются высокой пищевой ценностью и пользой для здоровья.

Пищевые волокна, клетчатка, кальций, магний и цинк и железо. Кутья обладает целым рядом преимуществ для нашего здоровья, сообщает Полезно 24. Поэтому обязательно попробуете несколько ложек этой уникального блюда.

Приводим 6 аргументов почему кутья – это суперфуд, который стоит есть чаще (но в небольших количествах)

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Кутья улучшает работу желудочно-кишечного тракта

Во время праздником легко переесть, но, к счастью, кутья может предотвратить ряд нежелательных симптомов.



Полезные свойства кутьи / Фото Maxmenu

В пшеничном зерне содержится в 5 раз больше пищевых волокон и тиамина (витамина В1), если сравнивать с мукой. В состав пшеницы входят клетчатка, которая улучшает работу желудочно-кишечного тракта, а пектины абсорбируют из кишечника вредные вещества. Как природный антиоксидант, пшеница способствует укреплению и оздоровлению организма. К тому же этот ингредиент благотворно влияет на работу печени, которая испытывает перенапряжение во время праздников.

Кроме пшеницы, клетчатка содержится и в орехах.

Клетчатка – это один из краеугольных камней здоровья: она уменьшает гликемический индекс продуктов, становится пищей для кишечной микрофлоры и поддерживает баланс в кишечнике (эубиоз). Если в кишечнике дисбиоз, то в человека возможны ожирение, нарушение жирового обмена, общее воспаление, болезни кишечника и нарушение местного иммунитета желудочно-кишечного тракта, в частности запоры.

А вот мак, который тоже является обязательным компонентом углу, прекрасно защищает от поноса.

Таким образом несколько ложек кутьи эффективно улучшают пищеварительные функции, смягчают проявление дисбактериоза, а сбалансированный состав поможет избежать каких-либо расстройств пищеварения.

Насыщает комплексом полезных микроэлементов

Мак в составе кутьи – это один из лучших источников полезных жиров, кальция, магния, марганца, цинка и железа. Также в нем много тиамина, пищевых волокон и фосфора.

В то же время пшеничное зерно богато белком, калием и ниацином (витамином В3). К тому же кутья богата витаминами Е и Омега-3, которые препятствуют развитию сахарного диабета II типа и уменьшают количество холестерина в крови.

Повышает умственные способности

Грецкий орех, который богат магнием и Омега-3, улучшает работу мозга и помогает легче справляться с интенсивными умственными нагрузками.

Укрепляет нервную систему

Изюм использовался еще нашими предками. Кроме сладкого вкуса и высокой энергетической ценности, этот сухофрукт способен укреплять нервную систему и действовать, как успокаивающее средство, положительно влияя на работу сердца. Поэтому, если вы испытываете стресс накануне праздников, – ложка кутьи сможет снизить общее напряжение.



Полезные ингредиенты кутьи / Фото Shutterstock

Снижает уровень холестерина

Другой сухофрукт, что входит в некоторые версии кутьи – курага, которая является уникальным средством для профилактики многих болезней. Ученые доказали, что употребление сушеных абрикосов укрепляет стенки сосудов, снижает уровень холестерина и благоприятно воздействует на работу сердечно-сосудистой системы.

Отсутствие сахара в составе кураги делает ее абсолютно незаменимым продуктом для диабетиков, а железо в ее составе помогает повышать гемоглобин и улучшать функции кроветворения.

Профилактика вирусных заболеваний

Мед, которым заправляют кутью, обладает противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми эффектами. Если вы почувствовали общую слабость, помните, что именно мед может снять вирусную симптоматику.

Рекомендуемая доза кутьи

Что много – то не здорово. И это касается всей еды.

Чтобы кутья не вызывала аллергических реакций и не перегрузила желудок и поджелудочную железу, врачи советуют ограничиться 4-5 столовыми ложками. С кутьей следует быть осторожным тем, кто имеет проблемы желудочно-кишечного тракта, в частности страдает хроническим панкреатитом: в больших количествах пшеница приводит к вздутию живота и дискомфорту. Также воздержитесь от кутьи, если у вас язва желудка.