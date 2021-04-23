Деякі продукти корисніші за інші – це незаперечний факт. Якщо ви з'їсте овочі в бургері, вони вже не будуть такими корисними, як в салаті. Однак більшість з нас продовжує перетворювати здорові продукти в шкідливі.

Як це відбувається і що руйнує користь їжі? Про всі ці речі розповімо далі. Зберігайте собі на майбутнє та пообіцяйте, що ви припините це робити для свого ж здоров'я.

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Ви додаєте багато олії

Коли ви смажите їжу в олії, це робить її більш калорійною та жирною. Риба чи куряча грудка, залиті олією вже не є корисними стравами. Ви можете звести використання жиру до мінімуму або ж застосовувати для обсмаження не соняшникову олію, а безпечніші альтернативи.

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Це ж стосується і салатів. Найбільшою помилкою на кухні є рішення заправити їх великою кількістю олії, майонезу чи жирних соусів на основі сметани. Це нівелює користь овочів та збільшує їх калорійність. Існують рецепти салатів, калорійність яких перевищує страви з KFC!

Ви пересолюєте їжу

Точно так само відбувається, коли ви додаєте в їжу занадто багато солі.

Так, тілу потрібен натрій, але якщо ви регулярно пересолюєте їжу – це може призвести до негативних наслідків, зокрема до підвищення кров'яного тиску та збільшення ризику серцевих захворювань. Найгірше, коли ви досолюєте вже солену їжу.



7 кулінарних звичок, які руйнують користь здорових продуктів / Фото Unsplash

Наприклад, ви варите макарони в соленій воді, солите підливу та додаєте до страви томатний соус, який теж містить чимало натрію. Коли страва готова і ви досолюєте її вже в тарілці – вважайте, що ви переборщили.

Згідно з останніми рекомендаціями, безпечною дозою солі є одна чайна ложка (6 грамів), вжитих впродовж дня. Зважте на це, готуючи їжу.

Ви переїдаєте

Це точно те, чим грішать 90% тих, хто читає цю статтю. Якщо нам подобається їжа, мозок отримує сигнал, що нам потрібно їсти її якомога більше. Навіть попри те, що науковці рекомендують вживати 5 порцій овочів та фруктів на день, дослідження не показали, що збільшення дози може продемонструвати додаткові переваги для здоров'я.

Цікаво розбирати цю ситуацію на прикладі авокадо, яке закріпилося в дієтології, як максимально корисний продукт. Утім, в середньому авокадо міститься понад 200 калорій. 2 – 3 плоди – це вже близько 600 калорій. При цьому вам здається, що ви допомагаєте своєму організму, насичуючи його здоровою їжею.

Це ж стосується будь-якої здорової їжі – обов’язково стежте за розмірами порцій, щоб не переїдати.

Ви використовуєте блендер

Тенденція змішувати фрукти, овочі, готувати смузі й крем-супи теж не настільки корисна, як вам може здатися.

Якщо ви відварюєте овочі, а потім перебиваєте їх в блендері – ви втрачаєте велику кількість нерозчинної клітковини. Це ж саме стосується приготування смузі та соків за допомогою соковидавлювача. Таким чином ви позбавляєте себе можливості знизити рівень холестерину, подовжити відчуття ситості та збільшити різномаїття кишкового мікробіому.

Ви купуєте готову їжу

У кожному продуктовому магазині є відділ готових страв, які достатньо розігріти. Вони зручні, економлять час та гарантують, що ви точно нічого не зіпсуєте.



7 кулінарних звичок, які руйнують користь здорових продуктів / Фото Unsplash

На жаль, усі ці страви мають спільну проблему – в них занадто багато консервантів та солі. Так, вони довше зберігаються, однак це не те, що потрібно вашому організму.

Ви поєднуєте здорові продукти зі шкідливими

Ви можете приготувати здоровий салат та з'їсти його з великим гамбургером, або ж приготувати овочі на пару зі смаженою картоплею. Це ж саме стосується йогуртів. Сам по собі – це корисний продукт, але ароматизатори, барвники та цукор нівелюють його користь.

Ви готуєте при високих температурах

Смаження повинно стати найменш використовною технікою приготування страв. Для того, щоб приготувати кориснішу їжу, використовуйте духовку, а ще краще – просто відварюйте чи тушіть бажані продукти. Таким чином ви збережете більше поживних речовин.