Некоторые продукты полезнее других – это неоспоримый факт. Если вы съедите овощи в бургере, они уже не будут такими полезными, как в салате. Однако большинство из нас продолжает превращать здоровые продукты во вредные.

Как это происходит и что разрушает пользу еды? Обо всех этих вещах расскажем далее. Сохраняйте на будущее и пообещайте, что вы прекратите делать эти 7 вещей для своего же здоровья.

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Вы добавляете много масла

Когда вы жарите пищу в масле, это делает ее более калорийной и жирной. Рыба или куриная грудка, залитые маслом уже не являются полезными блюдами. Вы можете свести использование жира до минимума или же применять для обжарки не подсолнечное масло, а безопасные альтернативы.

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Это же касается и салатов. Самая большая ошибка на кухне – решение заправит их большим количеством масла, майонеза или жирных соусов на основе сметаны. Это нивелирует пользу овощей и увеличивает их калорийность. Существуют рецепты салатов, калорийность которых превышает блюда из KFC!

Вы пересаливаете пищу

Точно так же происходит, когда вы добавляете в пищу слишком много соли.

Да, телу нужен натрий, но если вы регулярно пересаливаете пищу – это может привести к негативным последствиям, в частности к повышению кровяного давления и увеличению риска сердечных заболеваний. Хуже всего, когда вы досаливаете уже соленую пищу.



7 кулинарных привычек, которые разрушают пользу здоровых продуктов / Фото Unsplash

Например, вы варите макароны в соленой воде, солите подливку и добавляете к блюду томатный соус, который тоже содержит немало натрия. Когда блюдо готово и вы досаливаете его уже в тарелке – считайте, что вы переборщили.

Согласно последним рекомендациям, безопасной дозой соли является одна чайная ложка (6 грамм), принятых в течение дня. Учтите это, готовя пищу.

Вы переедаете

Это точно то, чем грешат 90% тех, кто читает эту статью. Если нам нравится еда, мозг получает сигнал, что нужно есть ее как можно больше. Даже несмотря на то, что ученые рекомендуют употреблять 5 порций овощей и фруктов в день, исследования не показали, что увеличение дозы может продемонстрировать дополнительные преимущества для здоровья.

Интересно разбирать эту ситуацию на примере авокадо, которое закрепилось в диетологии, как максимально полезный продукт. Но учтите, что в среднем авокадо содержится более 200 калорий. 2 – 3 плода – это уже около 600 калорий. При этом вам кажется, что вы помогаете своему организму, насыщая его здоровой пищей.

Это же касается любой здоровой пищи – обязательно следите за размерами порций, чтобы не переедать.

Вы используете блендер

Тенденция смешивать фрукты, овощи, готовить смузи и крем-супы тоже не столь полезна, как вам может показаться.

Если вы отвариваете овощи, а затем перебиваете их в блендере – вы теряете большое количество нерастворимой клетчатки. Это же касается приготовления смузи и соков с помощью соковыжималки. Таким образом вы лишаете себя возможности снизить уровень холестерина, увеличить ощущение сытости и увеличить разнообразие кишечного микробиома.

Вы покупаете готовую еду

В каждом продуктовом магазине есть отдел готовых блюд, которые достаточно разогреть. Они удобны, экономят время и гарантируют, что вы точно ничего не испортите.



7 кулинарных привычек, которые разрушают пользу здоровых продуктов / Фото Unsplash

К сожалению, все эти блюда имеют одну проблему – в них слишком много консервантов и соли. Да, они дольше хранятся, однако это не то что нужно вашему организму.

Вы совмещаете здоровые продукты с вредными

Вы можете приготовить здоровый салат и съесть его с большим гамбургером, или же приготовить овощи на пару с жареным картофелем. Это же касается йогуртов. Сам по себе – это полезный продукт, но ароматизаторы, красители и сахар нивелируют его пользу.

Вы готовите при высоких температурах

Жарка должна стать наименее использованной техникой приготовления пищи. Для того чтобы приготовить полезную еду, используйте духовку, а еще лучше – просто отваривайте или тушите желаемые продукты. Таким образом вы сохраните больше питательных веществ.