Метеоризм або здуття живота – це неприємний стан, при якому виникає надмірне газоутворення в шлунково-кишковому тракті. Як наслідок, – у людей виникає бурчання в животі, а виведення газів супроводжується неприємним запахом.

Здуття живота – неприємний стан, який час від часу переслідує кожного. Окрім фізичних проявів, здуття привносить соціальний дискомфорт та додає зайвих кілограмів навколо талії.

За цим порушенням травлення стоїть чимало причин, повідомляє Корисно 24. Найчастіше – це продукти, які ми вживаємо, повітря, яке ковтаємо або інші захворювання, які й провокують метеоризм (закреп, нетравлення, синдром подразненого кишківника, непереносність, лактози чи фруктози, гастроентерит чи порушення всмоктування поживних речовин).

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Попри те, що деякі продукти провокують сильне здуття, існує їжа, яка чинить протилежний ефект. Тож запам'ятайте ці 7 пунктів.

Рослинне молоко



Рослинне молоко / Фото Pixabay

Молоко та його похідні – йогурт, кефір та деякі види сиру можуть стати причиною дискомфорту у животі. Заміною таких продуктів стануть рослинні варіанти на основі мигдалевого, соєвого, гречаного, вівсяного або кокосового молока. Зверніть увагу, щоб вони не містили цукру і доданих штучних підсолоджувачів, адже вони також сприяють метеоризму.

Кавун і огірки

Ці продукти прекрасно зволожують організм, що допомагає зменшити здуття живота. Кавун також є джерелом магнію, який зміцнює серце і м'язи, а також перешкоджає застою рідини.

Баклажан



Страви з баклажана / Фото Pixabay

Через свою приналежність до сімейства пасльонових, баклажан заробив негативну репутацію серед дієтологів. Проте страви з баклажана здатні добре наситити без перенавантаження шлунка, а калій, який входить в його склад, допомагає боротися зі здуттям.

Банани

Банани здатні перешкоджати затримці рідини завдяки електроліту калію, який при цьому покращує роботу серця. До того ж цей фрукт доступний в будь-який сезон та чудово доповнює навіть найбільш вибагливий раціон.

Фенхель



Чай з фенхелем / Фото Pixabay

Завдяки своїй сечогінній дії, фенхель покращує травлення та ефективно бореться з метеоризмом. Якщо ви не любите фенхель, можна обмежитися його насінням, з якого вийде корисний чай.

Авокадо

Авокадо – це хороше джерело корисних жирів, які зменшують здуття. Мононенасичені жири не тільки допомагають органам боротися із запаленням, що викликають хвороби, але й сприяють нормалізації рівня цукру в крові.

Спаржа



Суп з спаржею / Фото Pixabay

Цей сечогінний продукт славиться своєю здатністю стимулювати травлення. Пробіотики, які містяться в спаржі, необхідні для стабілізації шлункових бактерій.