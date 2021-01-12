Метеоризм или вздутие живота – это неприятное состояние, при котором возникает избыточное газообразование в желудочно-кишечном тракте. Как следствие – у людей возникает урчание в животе, а вывод газов сопровождается неприятным запахом.

Вздутие живота – неприятное состояние, которое время от времени преследует каждого. Кроме физических проявлений, вздутие привносит социальный дискомфорт и добавляет лишних килограммов вокруг талии.

За этим нарушением пищеварения стоит немало причин, сообщает Полезно 24. Чаще всего – это продукты, которые мы употребляем, воздух, который глотаем или другие заболевания, которые и провоцируют метеоризм (запор, несварение, синдром раздраженного кишечника, непереносимость, лактозы или фруктозы, гастроэнтерит или нарушение всасывания питательных веществ).

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Несмотря на то, что некоторые продукты провоцируют сильное вздутие, существует еда, которая оказывает противоположный эффект. Поэтому запомните эти 7 пунктов.

Растительное молоко



Растительное молоко / Фото Pixabay

Молоко и его производные – йогурт, кефир и некоторые виды сыра, могут стать причиной дискомфорта в животе. Заменой таких продуктов станут растительные варианты на основе миндального, соевого, гречневого, овсяного или кокосового молока. Обратите внимание, чтобы они не содержали сахара и прилагаемых искусственных подсластителей, ведь они также способствуют метеоризму.

Арбуз и огурцы

Эти продукты прекрасно увлажняют организм, что помогает уменьшить вздутие живота. Арбуз также является источником магния, который укрепляет сердце и мышцы, а также препятствует застою жидкости.

Баклажан



Блюда из баклажана / Фото Pixabay

Из-за своей принадлежности к семейству пасленовых, баклажан заработал негативную репутацию среди диетологов. Однако блюда из баклажана способны хорошо насытить без перегрузки желудка, а калий, который входит в его состав, помогает бороться с вздутием.

Бананы

Бананы способны препятствовать задержке жидкости благодаря электролитам калия, который при этом улучшает работу сердца. К тому же этот фрукт доступен в любой сезон и прекрасно дополняет даже самые требовательный рацион.

Фенхель



Чай с фенхелем / Фото Pixabay

Благодаря своему мочегонному действию, фенхель улучшает пищеварение и эффективно борется с метеоризмом. Если вы не любите фенхель, можно ограничиться его семенами, из которых получается полезный чай.

Авокадо

Авокадо – это хороший источник полезных жиров, которые уменьшают вздутие. Мононенасыщенные жиры не только помогают органам бороться с воспалением, вызывают болезни, но и способствуют нормализации уровня сахара в крови.

Спаржа



Суп со спаржей / Фото Pixabay

Этот мочегонный продукт славится своей способностью стимулировать пищеварение. Пробиотики, содержащиеся в спарже, необходимы для стабилизации желудочных бактерий.