Ранок – неймовірно важливий час доби. Ми не просто збираємося на роботу, снідаємо та приймаємо душ, але й налаштовуємося на справи та будуємо плани на день. І саме про планування розповів підприємець Том Більє. На його думку, саме ці 7 ранкових справ допомогли йому добитися успіху.

Том Більє – підприємець та бізнес-тренер, на канал якого сьогодні підписано близько 133 мільйони користувачів. Він бере інтерв'ю у людей, які мотивують знайти своє покликання та знайомить глядачів з ідеями, які допомагають змінити життя. В основу своїх роликів та книг Том вкладає власний досвід. І саме про особистий досвід Тома ми поговоримо далі.

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Я неймовірно ледачий. Я можу пригадати час, коли весь мій ранок проходив в ліжку: в кімнаті було холодно, а встати й одягнутися було лінь. У дитинстві я не подавав надій. Мама змирилася з тим, що я не досягну успіху. Але сьогодні я успішний підприємець, співзасновник компанії, а моє шоу набирає чимало переглядів на YouTube.

Як добитися такого ж результату? Том вважає, що слід кинути виклик долі. Все, що вам потрібно для початку – змінити свої звички та погляд на планування дня.

Повноцінний сон

Для людей важливий достаток сну. І якщо ми його недоотримуємо, наша продуктивність починає знижуватися. Том ставиться до сну особливо уважно. Вже понад 10 років він майже не користується будильником: лягає об 20:00 та прокидається о 4 ранку.



Ранкові звички, які покращують якість життя / Фото Rawpixel

Фізичні вправи

Я не з тих, хто любить спорт, але 5 разів на тиждень встаю з ліжка і йду в зал.

Розвиток дисципліни – важливий крок до змін. Навіть попри те, що безліч вправ можуть не приносити задоволення, без них ви не зрушите з місця.

Вставати з ліжка, коли хочеться доспати. Працювати в суботу, коли всі ваші друзі розважаються. Занурюватися в рутину, а не грати у відеоігри чи дивитися серіали. Цей список нескінченний, але саме з нього починається загартовування сили волі. Тож, виконуючи фізичні вправи, я треную дисципліну та працюю над самоповагою.

Тренування мозку

Недостатньо тренувати тіло. Людський мозок теж потребує уваги.

Відразу після занять я медитую. Це допомагає сфокусуватися на найголовнішому та швидко розслаблятися. Ми звикли швидко приймати рішення і через це часто не можемо знизити темп. Медитація ж допомагає "розгрузити" мозок та зануритися в головне.

Креатив

Медитація налаштовує мозок на творчість, тому відразу після практики Том починає працювати над складними завданнями, які вимагають спокою і зосередженості. Саме в цей час в голові виникають свіжі ідеї та інноваційні рішення. Головне – встигнути це все занотувати та повернутися до обдумування цих рішень в робочий час.



Слухайте аудіокнижки, поки ви готуєте сніданок / Фото Rawpixel

Читання

Я намагаюся читати або слухати книги у фоновому режимі. Як мінімум, коли чищу зуби, одягаюся або гуляю з собакою.

Повірте, що впродовж ранку у вас назбирається до 60–80 хвилин на прослуховування аудіокниг. Приготування їжі, зарядка, дорога на роботу. Весь цей час варто використовувати для того, щоб тримати свій мозок в тонусі.

Формування списку важливих справ

Я починаю кожен робочий день з формування списку важливих справ. Це допомагає виконувати поставленні завдання якомога швидше та не допустити хаосу в організації процесів. Якщо я відкладаю справу на 3 дні – то викреслюю її зі списку. Адже стає очевидно, що ця справа не така важлива.

Ігнорування месенджерів та електронної пошти

Постійна перевірка пошти заважає керувати часом. Я відповідаю на листи не більше ніж годину на день і перевіряю пошту через 5–7 годин роботи, коли завершую всі термінові справи.

Звички – запорука успіху. Том впевнений, що саме регулярне виконання ранкових справ допомагає тримати себе в тонусі та досягати успіху. Спробуйте сформувати свою унікальну 7-ку важливих елементів ранку та перевірте, як зміниться ваше життя.