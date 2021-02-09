Утро – невероятно важное время суток. Мы не просто собираемся на работу, завтракаем и принимаем душ, но и настраиваемся на дела и строим планы на день. И именно о планировании рассказал предприниматель Том Билье. По его мнению, именно эти 7 утренних дел помогли ему добиться успеха.

Том Билье – предприниматель и бизнес-тренер, на канал которого подписано около 133 миллиона пользователей. Он берет интервью у людей, которые мотивируют найти свое призвание и знакомит зрителей с идеями, что помогают изменить жизнь. В основу видео и книг, Том вкладывает свой собственный опыт. И именно о личном опыте Тома мы поговорим далее.

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Я невероятно ленивый. Я могу вспомнить время, когда все мое утро проходило в постели: в комнате было холодно, а встать и одеться было лень. В детстве я не подавал надежд. Мама смирилась с тем, что я не добьюсь успеха. Но сегодня я успешный предприниматель, соучредитель компании, а мое шоу набирает немало просмотров на YouTube.

Как добиться такого же результата? Том считает, что следует бросить вызов судьбе. Все, что вам нужно для начала – изменить свои привычки и взгляд на планирование дня.

Полноценный сон

Для людей важен достаток сна. И если мы его недополучаем, наша производительность начинает снижаться. Том относится к сну особенно внимательно. Уже более 10 лет он почти не пользуется будильником: ложится в 20:00 и просыпается в 4 утра.



Утренние привычки, которые улучшают качество жизни / Фото Rawpixel

Физические упражнения

Я не из тех, кто любит спорт, но 5 раз в неделю встаю с кровати и иду в зал.

Развитие дисциплины – важный шаг к переменам. Даже несмотря на то, что множество упражнений могут не приносить удовольствие, без них вы не сдвинется с места.

Вставать с постели, когда хочется досыпать. Работать в субботу, когда все ваши друзья развлекаются. Погружаться в рутину, а не играть в видеоигры или смотреть сериалы. Этот список бесконечен, но именно с него начинается закаливание силы воли. Поэтому, выполняя физические упражнения, я тренирую дисциплину и работаю над самоуважением.

Тренировка мозга

Недостаточно тренировать тело. Человеческий мозг тоже требует внимания.

Сразу после занятий я медитирую. Это помогает сфокусироваться на главном и быстро расслабляться. Мы привыкли быстро принимать решения и поэтому часто не можем снизить темп. Медитация же помогает "разгрузить" мозг и окунуться в главное.

Креатив

Медитация настраивает мозг на творчество, поэтому сразу после практики Том начинает работать над сложными задачами, которые требуют покоя и сосредоточенности. Именно в это время в голове возникают свежие идеи и инновационные решения. Главное – успеть это все записать и вернуться к обдумыванию этих решений в рабочее время.



Слушайте аудиокниги, пока вы готовите завтрак / Фото Rawpixel

Чтение

Я стараюсь читать или слушать книги в фоновом режиме. Как минимум, когда чищу зубы, одеваюсь или гуляю с собакой.

Проверьте, в течение утра в вас наберется 60–80 минут на прослушивание аудиокниг. Приготовление пищи, зарядка, дорога на работу. Все это время следует использовать для того, чтобы держать свой мозг в тонусе.

Формирование списка важных дел

Я начинаю каждый рабочий день с формирования списка важных дел. Это помогает выполнять поставленные задачи как можно быстрее и не допустить хаоса в организации процессов. Если я откладываю дело на 3 дня, то вычеркиваю ее из списка. Ведь становится очевидно, что это дело не так важно.

Игнорирование мессенджеров и электронной почты

Постоянная проверка почты мешает управлять временем. Я отвечаю на письма не более часа в день и проверяю почту через 5–7 часов работы, когда завершаю все срочные дела.

Привычки – залог успеха. Том уверен, что именно регулярное выполнение утренних дел помогает держать себя в тонусе и достигать успеха. Попробуйте сформировать свою уникальную 7-ку важных элементов утра и проверьте, как изменится ваша жизнь.