Отказ от регулярности в вопросах сна и пробуждения, может повысить риск развития ожирения, гипертонии, сахарного диабета и других нарушений обмена веществ. Чтобы настроить организм на своевременное засыпание, эксперты рекомендуют ввести привычки, которые будут сигнализировать, что вскоре пора отправляться в постель. Читайте также Что пить на ночь для крепкого сна: 5 полезных напитков Примите горячую ванну



Примите горячую ванну перед сном / Фото Pinterest

По данным исследования, температура тела опускается ночью, примерно за 2 часа до сна и достигает самой низкой отметки в 4 – 5 утра.

Эта особенность терморегуляции может помочь вам засыпать быстрее, если за 1 – 2 часа до сна принимать горячие ванны. В таком случае разогретый организм резко охлаждается, благодаря чему вы засыпаете быстрее. Душ в такой ситуации менее эффективен.

Выключите свет

Ночью тело выделяет мелатонин, который вызывает сонливость. Но это срабатывает только в том случае, если вы получаете правильные сигналы из окружения.

Мелатонин – это гормон, который вырабатывается в темноте, поэтому лучшее решение – заглушить свет еще в 10 часов вечера. Время, проведенное в темной комнате, поможет расслабиться и настроиться на отдых.

Подготовьте одежду



Подготовьте одежду на утро / Фото Pexels

Вы можете помочь своему телу понять, что пора спать, если вы установите обязательные процедуры, которые будут повторяться каждый вечер. Душ, собирание сумки или подготовка одежды на утро – отличный способ и разгрузить утро, и улучшить сон.

Откажитесь от кофеина после обеда

Кофеин является стимулятором центральной нервной системы, поэтому нет ничего удивительного в том, что люди, злоупотребляющие кофе или чаем, имеют проблемы со сном.

Кстати, никотин – еще один популярный стимулятор поэтому когда вы "расслабляетесь" после тяжелого рабочего дня с помощью сигареты, у вас наоборот ускоряется пульс и заостряется внимание.

Избегайте работы за экранами

Если вы привыкли переписываться перед сном, смотреть сериалы или доделывать работу, есть риск, что вы не выспитесь. Это обусловлено несколькими факторами, во-первых, скроллинг ленты новостей или поиск новых товаров в интернет-магазинах ворует время, во-вторых, "синие экраны" сдвигают биологический ритм, что приводит к длительному созерцанию в потолок без всякого намека на сон.

Чтобы избежать этого, эксперты советуют переключиться на спокойную деятельность: рисовать, читать, складывать пазлы. Главное – делать это не в постели, поскольку она должна ассоциироваться исключительно со сном.

Наденьте носки



Наденьте носки, чтобы быстрее уснуть / Фото Pexels

Если вы мерзнете ночью – согрейте ноги мягкими носками. Это поможет улучшить кровообращение в конечностях и ускорит ваш сон.

Не переедайте перед сном

Слишком большое количество пищи начнет стимулировать ваше пищеварение, а если добавить еще и алкоголь – не рассчитывайте на глубокий сон и восстановление.

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