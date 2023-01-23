Оливкова олія є однією з найбільш рекомендованих для методу очищення жирами. Це тому, що вона містить багато вітамінів і антиоксидантів. Чи варто натирати шкіру оливковою олією – читайте далі, щоб дізнатися більше.

Зверніть увагу Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Як це працює

Прихильники методу запевняють, що очищення олією забезпечує кращий баланс шкіри, оскільки воно зволожує та не надто сушить.

Окрім оливкової олії, корисними також вважають олію жожоба, виноградних кісточок, мигдальну та рицинову.

Якщо ви хочете спробувати олійне очищення, метод досить простий:

приготуйте оливкову олію або змішайте інші олії за рецептом;

налийте олію на долоню, а потім нанесіть на все обличчя;

помасажуйте протягом декількох хвилин та залиште на хвилину;

змочіть мочалку в теплій воді та прикладіть її до обличчя, потримайте 15 секунд.

витріть олію з обличчя. Повторюйте, поки все не витрете.

Процедуру слід робити не частіше ніж один раз на день. Перш ніж ви побачите результати, може знадобитися тиждень або два.

Що кажуть дослідження

Хоча метод очищення жиру може здатися науковим, є дуже мало доказів того, що він працює. Не було жодних великих клінічних випробувань, які перевіряли б метод очищення олією або оливкову олію на людях.

З іншого боку, оливкова олія використовувалася для шкіри протягом століть. Були проведені невеликі дослідження, які вивчали вплив оливкової олії або її компонентів на шкіру в цілому.

Наприклад, одне дослідження Trusted Source виявило, що речовина в оливковій олії, яка називається олеїнова кислота, викликає прищі. Вона є легким подразником для людей з екземою, поширеним розладом шкіри, який викликає свербіж і запалення.

Оливкова олія навпаки може погіршити стан шкіри / Фото Pexels

Інше дослідження також довело, що оливкова олія підвищує активність бактерій, які викликають прищі. Дослідники дізналися, що олія допомогла цим бактеріям прикріпитися до шкірних фолікулів.

Дослідження 2012 року перевірило вплив оливкової олії на шкіру людей-добровольців. Після 5 тижнів застосування на передпліччя двічі на день дослідники виявили, що послабився шкірний бар'єр і виникло легке подразнення.

Висновок

Очищення оливковою олією може бути ефективним для деяких людей, але для інших – це може погіршити стан шкіри.

Будь-які докази, що підтверджують очищення шкіри оливковою олією від прищів, є суто анекдотичними. Більшість дерматологів рекомендують використовувати м'які мийні засоби на водній основі.

Слизові оболонки першими беруть на себе удар та стають на захист імунної системи. Як активуються захисні механізми при потраплянні вірусів і чи можна з ним співпрацювати, розповідаємо тут.