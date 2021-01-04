Целюліт або ліподистрофія – зміна шкірного покриву, яка приносить чимало дискомфорту. Першим кроком для усунення целюліту є визначення місця розвитку, адже саме локалізація визначає метод терапії. Наступний крок – вибір масажера, який ідеально пролікує проблемну ділянку.

Згідно зі статистикою, найбільш проблемними є ділянки стегон і сідниць. Практично 96% випадків прояву "апельсинової шкірки" припадає на цю частину тіла, повідомляє Корисно 24. Часто целюліт розвивається, як реакція на порушення венозного кровотоку чи ожиріння; целюліт в області спровокований порушенням системи травлення; інколи розвиток "апельсинової шкірки" проявляється внаслідок стресу чи захворювань м'язової тканини та кісток.

Та все ж головною причиною прояви целюліту вважається особливість жіночої статевої системи. Вагітність – основний фактор, що впливає на прояви перших ознак целюліту. Шкіра жінки спеціально налаштована на розтягування.

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Репродуктивна система дівчат і супутні гормони провокують підвищення рівня гіалуронової кислоти в шарах шкіри, збільшується пітливість, зростає рівень зволоження. Ці фактори перетворюють розчинний колаген в нерозчинну форму. Саме цей процес призводить до перших ознак целюліту.



Як позбутися целюліту вдома / Фото iStock

Стадії целюліту

Варто знати, що існує 6 стадій целюліту. Кожна з них відрізняється видозмінами та потребує особливого лікування. Тож, обираючи масажер, важливо врахувати особливості вашої стадії та особливостей шкіри.

1 стадія: характеризується незначними змінами шкіри та проявляється незначним набряком і припухлістю.

характеризується незначними змінами шкіри та проявляється незначним набряком і припухлістю. 2 стадія : проявляється бугристим рельєфом, який помітний при м'язовій напрузі.

: проявляється бугристим рельєфом, який помітний при м'язовій напрузі. 3 стадія : проявляється чіткими контурами западин.

: проявляється чіткими контурами западин. 4 стадія : шкіра горбиста та нерівна навіть при повному розслабленні.

: шкіра горбиста та нерівна навіть при повному розслабленні. 5-6 стадії: практично не піддаються лікуванню і поширюється на все тіло.

Види масажерів

Визначившися зі стадією целюліту, ви можете сміливо переходити до вибору масажера. який допоможе боротися з проблемними ділянками в домашніх умовах.

Будь антицелюлітний масажер виконує одну і ту ж функцію: збільшує циркуляцію крові там, де розвинувся целюліт. Внаслідок такого масажу жирові відкладення зменшуються, а "апельсинова шкірка" – зникає.

Якщо проблема тільки-тільки з'явилася, достатньо й найдешевшого пристрою. Якщо жирові відкладення турбують вас не перший рік – доведеться пошукати антицелюлітний масажер, який здатний глибоко масажувати тіло.

Який масажер обрати / Фото depositphotos

Залежно від принципу роботи масажери діляться на:

механічні;

вібраційні;

вакуумні.

Механічний антицелюлітний масажер – найкращий варіант для боротьби з початковою стадією целюліту. Він може бути роликовим або голчастим. Моделі бувають як дерев'яними, так і пластиковими. Все залежить від того, якому матеріалу ви надаєте перевагу. Серед інших рекомендацій – довга ручка. Так ви зможете самостійно дотягнутися до всіх проблемних ділянок.

Вібраційний масажер працює за принципом коливань, які й масажують шкіру. Такий апарат може бути роликовим або голчастим. Краще купити модель з можливістю перемикання швидкостей і різними насадками, оскільки це допоможе вам робити антицелюлітний масаж, який відповідає вашим потребам.

Вакуумний масажер допоможе дістатися до найглибших шарів підшкірних відкладень. Щоправда, антицелюлітний масаж вакуумним масажером найбільш болючий, оскільки працює над корекцією найглибших жирових відкладень. Такий масажер може бути електричним (спеціальний пристрій втягує шкіру всередину) або ручним (масаж за допомогою силіконових банок). Підходить для боротьби з целюлітом 3 стадії.

Показання

Антицелюлітний масажер підійде практично для кожної жінки, яка помітила на своїй шкірі неприємні впадини. Основними показаннями є такі симптоми: