Целлюлит или липодистрофия – изменение кожного покрова, которая приносит немало дискомфорта. Первым шагом для устранения целлюлита является определение места развития, ведь именно локализация определяет метод терапии. Следующий шаг – выбор массажера, который идеально пролечит проблемный участок.

Согласно статистике, наиболее проблемными являются участки бедер и ягодиц. Практически 96% случаев проявления "апельсиновой корки" приходится на эту часть тела, сообщает Полезно 24. Часто целлюлит развивается как реакция на нарушение венозного кровотока или ожирение; целлюлит в области живота спровоцирован нарушением системы пищеварения; иногда развитие "апельсиновой корки" происходит из-за стресса или заболеваний мышечной ткани и костей.

И все же главной причиной проявления целлюлита считается особенность женской половой системы. Беременность – основной фактор, влияющий на проявления первых признаков целлюлита. Кожа женщины специально настроена на растяжение.

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Репродуктивная система девушек и сопутствующие гормоны провоцируют повышение уровня гиалуроновой кислоты в слоях кожи, увеличивается потливость, растет уровень увлажнения. Эти факторы превращают растворимый коллаген в нерастворимую форму. Именно этот процесс приводит к первым признакам целлюлита.

Как избавиться от целлюлита дома / Фото iStock

Стадии целлюлита

Следует знать, что существует 6 стадий целлюлита. Каждая из них отличается видоизменениями и требует особого лечения. Поэтому, выбирая массажер, важно учесть особенности вашей стадии и особенностей кожи.

1 стадия : характеризуется незначительными изменениями кожи и проявляется незначительным отеком и припухлостью.

: характеризуется незначительными изменениями кожи и проявляется незначительным отеком и припухлостью. 2 стадия : проявляется бугристым рельефом, который заметен при мышечном напряжении.

: проявляется бугристым рельефом, который заметен при мышечном напряжении. 3 стадия : проявляется четкими контурами впадин.

: проявляется четкими контурами впадин. 4 стадия : кожа бугристая и неровная даже при полном расслаблении.

: кожа бугристая и неровная даже при полном расслаблении. 5-6 стадии: практически не поддаются лечению и распространяется на все тело.

Виды массажеров

Определившись со стадией целлюлита, вы можете смело переходить к выбору массажера. который поможет бороться с проблемными участками в домашних условиях.

Любой антицеллюлитный массажер выполняет одну и ту же функцию: увеличивает циркуляцию крови там, где развился целлюлит. Вследствие такого массажа жировые отложения уменьшаются, а "апельсиновая корка" – исчезает.

Если проблема только что появилась, достаточно и самого дешевого устройства. Если жировые отложения беспокоят вас не первый год – придется поискать антицеллюлитный массажер, который способен глубоко массировать тело.

Какой массажер выбрать / Фото depositphotos

В зависимости от принципа работы массажеры делятся на:

механические;

вибрационные;

вакуумные.

Механический антицеллюлитный массажер – лучший вариант для борьбы с начальной стадией целлюлита. Он может быть роликовым или игольчатым. Модели бывают как деревянными, так и пластиковыми. Все зависит от того, какой материал вы предпочитаете. Среди других рекомендаций – длинная ручка. Так вы сможете самостоятельно дотянуться до всех проблемных участков.

Вибрационный массажер работает по принципу колебаний, что массируют кожу. Такой аппарат может быть роликовым или игольчатым. Лучше купить модель с возможностью переключения скоростей и различными насадками, поскольку это поможет вам делать антицеллюлитный массаж, который соответствует вашим потребностям.

Вакуумный массажер поможет добраться к самым глубоким слоям подкожных отложений. Правда, антицеллюлитный массаж вакуумным массажером наиболее болезненный, поскольку работает над коррекцией глубоких жировых отложений. Такой массажер может быть электрическим (специальное устройство втягивает кожу внутрь) или ручным (массаж с помощью силиконовых банок). Подходит для борьбы с целлюлитом 3 стадии.

Показания

Антицеллюлитный массажер подойдет практически для каждой женщины, которая заметила на своей коже неприятные впадины. Основными показаниями являются следующие симптомы: