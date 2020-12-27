Корейська, японська та й, загалом, уся азійська косметика, останнім часом набула статусу бестселера на світовому ринку. Однак часто, ми купуємо розрекламовану продукцію, не знаючи, що саме означають ті чи інші компоненти.

Азійські б'юті-бренди неодноразово підтверджували свою ефективність та користь для шкіри, повідомляє Beautyhack. Втім, безліч продуктів, виготовлених поза Америкою чи Європою, досі залишаються повністю незрозумілими для українського споживача. Через це ми не завжди можемо зрозуміти, якому типу шкіри підходить той чи інший продукт, а також, яке завдання вирішить обрана лінійка доглядової косметики.

Щоб полегшити вам вивчення спірних компонентів, розповідаємо про 5 найпопулярніших.

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Юдзу



Юдзу в косметиці / Фото Pexels

Юдзу – японський лимон, виведений з селекції цитрусових (від мандарина до грейпфрута). Тож, якщо на етикетці продукту вказаний цей компонент, варто уточнити чи це фруктові кислоти, чи антиоксиданти, чи ароматизатори. Юдзу багатий мікроелементами та вітамінами, зокрема вітаміном А, B6, B5, міддю, залізом і цинком.

Найчастіше компонент застосовується в антицелюлітних кремах, пілінгах та тонізуючих засобах.

Щитолисник азійський

Також цю рослину називають готу кола або "тигрова трава". Народна назва, до речі, не є випадковою. Місцеві жителі помітили, що тигри після поранень використовують рослину для пришвидшення загоєння ран та запозичили цей досвід.

Щитолисник вже понад 1000 років застосовується в китайській медицині. Рослина має регенеруючі, протизапальні, зволожуючі та заспокійливі властивості, а також укріплює судини та володіє легким лімфодренажним ефектом.

Нині рослина зустрічається в складі омолоджуючих лінійок та засобів для проблемної шкіри.

Перлова пудра



Пудра з перлин / Фото Pexels

Похідний компонент, отриманий з перлів, часто використовується для доглядової та декоративної косметики, оскільки ця пудра дає лагідний мармуровий відтінок шкіри.

Справжня цінність перлів – білок конхіолін, який містить понад 20 корисних амінокислот. Саме він насичує антиоксидантами, тонізує, зволожує, регенерує, відбілює шкіру та підвищує вироблення еластину. Зазвичай гідролізат перлів варто шукати в дорогій косметиці.

Свинячий колаген

Імунна система людини добре реагує на засоби з вмістом свинячого колагену: вони не викликають подразнення чи алергічних реакцій.

Колаген – структурний білок шкіри, підтримує органічну спіраль речовини. Тож, щоб свинячий колаген проник в шкіру, він повинен попередньо пройти процес подрібнення до гідролізату. Ця технологія доволі дорога та доступна лише виробникам преміальної омолоджуючої косметики.

Якщо ж, обраний вами продукт не відповідає потрібному розміру частинок колагену, – максимальний очікуваний ефект – це розгладження шкіри та її зволоження.

Екстракт морської зірки



Екстракт морської зірки / Фото Pexels

Морський колаген здатен підтримувати молодість і еластичність шкіри.

Гідролізат скорочує мімічні зморшки, усуває тьмяність шкіри та її сухість, володіє пом'якшувальним ефектом. Також екстракт морської зірки багатий мінералами, мікро-, макроелементами та йодом.