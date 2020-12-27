Корейская, японская и, в общем, вся азиатская косметика, в последнее время получила статус бестселлера на мировом рынке. Однако часто мы покупаем разрекламированную продукцию, не зная, что именно означают те или иные компоненты.

Азиатские бьюти-бренды неоднократно подтверждали свою эффективность и пользу для кожи, сообщает Beautyhack. Тем не менее множество продуктов, изготовленных вне Америки или Европы, до сих пор остаются полностью непонятными для украинского потребителя. Поэтому мы не всегда можем понять, для какого типа кожи подходит тот или иной продукт, а также какую задачу решит выбранная линейка косметики.

Чтобы облегчить вам изучение спорных компонентов, рассказываем о 5 самых популярных из них.

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Юзу

Юзу в косметике / Фото Pexels

Юзу – японский лимон, выведен из селекции цитрусовых (от мандарина до грейпфрута). Поэтому, если на этикетке продукта указан этот компонент, стоит уточнить что это: фруктовые кислоты, антиоксиданты или ароматизаторы. Юзу богатый микроэлементами и витаминами, в том числе витамином А, B6, B5, медью, железом и цинком.

Чаще всего компонент применяется в антицеллюлитных кремах, пилингах и тонизирующих средствах.

Щитолистник азиатский

Также это растение называют готу кола или "тигровая трава". Народное название трава получила неслучайно. Местные жители заметили, что тигры после ранений используют растение для ускорения заживления ран и позаимствовали этот опыт.

Щитолистник уже более 1000 лет применяется в китайской медицине. Растение обладает регенерирующими, противовоспалительными, увлажняющими и успокаивающими свойствами, а также укрепляет сосуды и обладает легким лимфодренажным эффектом.

Сейчас растение встречается в составе омолаживающих линеек и средств для проблемной кожи.

Жемчужная пудра



Пудра из жемчужин / Фото Pexels

Производный компонент, полученный из жемчуга, часто используется для уходовой и декоративной косметики, поскольку эта пудра дает мягкий мраморный оттенок кожи.

Настоящая ценность жемчуга – белок конхиолин, который содержит более 20 полезных аминокислот. Именно он насыщает антиоксидантами, тонизирует, увлажняет, регенерирует, отбеливает кожу и повышает выработку эластина. Обычно гидролизат жемчуга следует искать в дорогой косметике.

Свиной коллаген

Иммунная система человека хорошо реагирует на средства с содержанием свиного коллагена: они не вызывают раздражения или аллергических реакций.

Коллаген – структурный белок кожи, поддерживает органическую спираль вещества. Поэтому, чтобы свиной коллаген проник в кожу, он должен предварительно пройти процесс измельчения до гидролизата. Эта технология довольно дорогая и доступна только производителям премиальной омолаживающей косметики.

Если же, выбранный вами продукт не соответствует нужному размеру частиц коллагена – максимальный ожидаемый эффект – это разглаживания кожи и ее увлажнения.

Экстракт морской звезды



Экстракт морской звезды / Фото Pexels

Морской коллаген способен поддерживать молодость и эластичность кожи.

Гидролизат сокращает мимические морщины, устраняет тусклость кожи и ее сухость, обладает смягчающим эффектом. Также экстракт морской звезды богатый минералами, микро-, макроэлементами и йодом.