Ходьба босоніж має свої плюси та мінуси. Окрім того, вона не завжди безпечна. Розповідаємо про всі нюанси ходити без взуття вдома та надворі.

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Чи безпечно ходити босоніж вдома

Ходити босоніж вдома відносно безпечно. Єдина проблема, з якою ви можете зіштовхнутися, – це випадкове пошкодження ніг. Наприклад, вдаритися пальцем, послизнулися або наступити на щось. Але якщо ви обережні, то ходіння босоніж вдома має деякі переваги:

краща рівновага, постава та усвідомлення тіла;

підтримка належного діапазону рухів у стопі та гомілковостопних суглобах, а також достатньої сили та стабільності м'язів і зв'язок;

полегшення від носіння неправильного взуття;

зміцнення м'язів ніг.

Ходьба босоніж має певні переваги / Фото Pexels

Ось деякі недоліки ходьби босоніж:

навіть найменші проблеми зі стопами у хворих на діабет можуть призвести до неприємних наслідків.

під час тривалої ходьби ноги стають більш вразливими до проблем зі здоров'ям.

Ходьба босоніж на вулиці

У той час як ходити босоніж вдома відносно безпечно, робити це надворі – небезпечно. Існує величезний ризик отримати травму на нерівній або слизькій поверхні.

Крім того, ви ризикуєте заразитися грибковою або бактеріальною інфекцією, особливо якщо ходите босоніж по траві, на пляжі, в громадському басейні або в спортзалі.

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