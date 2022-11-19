Ходьба босоніж має свої плюси та мінуси. Окрім того, вона не завжди безпечна. Розповідаємо про всі нюанси ходити без взуття вдома та надворі.
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Чи безпечно ходити босоніж вдома
Ходити босоніж вдома відносно безпечно. Єдина проблема, з якою ви можете зіштовхнутися, – це випадкове пошкодження ніг. Наприклад, вдаритися пальцем, послизнулися або наступити на щось. Але якщо ви обережні, то ходіння босоніж вдома має деякі переваги:
- краща рівновага, постава та усвідомлення тіла;
- підтримка належного діапазону рухів у стопі та гомілковостопних суглобах, а також достатньої сили та стабільності м'язів і зв'язок;
- полегшення від носіння неправильного взуття;
- зміцнення м'язів ніг.
Ходьба босоніж має певні переваги / Фото Pexels
Ось деякі недоліки ходьби босоніж:
- навіть найменші проблеми зі стопами у хворих на діабет можуть призвести до неприємних наслідків.
- під час тривалої ходьби ноги стають більш вразливими до проблем зі здоров'ям.
Ходьба босоніж на вулиці
У той час як ходити босоніж вдома відносно безпечно, робити це надворі – небезпечно. Існує величезний ризик отримати травму на нерівній або слизькій поверхні.
Крім того, ви ризикуєте заразитися грибковою або бактеріальною інфекцією, особливо якщо ходите босоніж по траві, на пляжі, в громадському басейні або в спортзалі.