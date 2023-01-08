Багато людей вважає, що ожиріння – це не поширена проблема, яку легко здолати. Однак насправді все просто лише на словах.

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Міфи про ожиріння

Міф 1: ожиріння виникає через неправильний спосіб життя

Більшість програм боротьби з ожирінням звинувачують неправильний вибір дієти та недостатню фізичну активність. Часто можна почути, що люди з ожирінням "ліниві" або не мають мотивації.

Факт: ожиріння часто є багатофакторним

Правда полягає в тому, що більшість людей – навіть ті, хто має здорову вагу – не дотримуються рекомендованої кількості фізичної активності щодня.

Стрес, сон, гормони, хронічний біль, основні захворювання, ліки, генетика та багато інших екологічних та економічних факторів також сприяють ожирінню.

Через це лікування ожиріння має бути адаптоване для кожної людини, у якої діагностовано це захворювання.

Міф 2: втрата ваги вирішить усі проблеми зі здоров'ям

Втрата ваги може знизити ризик серцевих захворювань, діабету та інших ускладнень. Але порушення енергетичних систем організму також може призвести до інших проблем зі здоров'ям.

Факт: втрата ваги також може спричинити проблеми зі здоров'ям

Занадто швидка втрата ваги може збільшити ризик втрати м'язів і послабити метаболізм. Це також може спричинити дефіцит поживних речовин, проблеми зі сном, жовчні камені та інші ускладнення. Іноді втрата ваги також може вплинути на ваше психічне та емоційне здоров'я.



Втрата ваги може погано вплинути на психічне здоров'я / Фото Pexels

Міф 3: кількість втрачених кілограмів є найважливішим показником успіху

Програми схуднення та здорового харчування часто зосереджені на цифрі Але це не тільки неефективно, але й психологічно шкідливо.

Факт: успіх слід вимірювати здоров'ям, а не втратою ваги

Ключ до успіху полягає в тому, щоб зосередитися на здоровому виборі дієти та фізичних вправ.

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