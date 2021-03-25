В период межсезонья вы можете столкнуться с постоянной слабостью, усталостью и затяжным угнетением. Иногда виной переутомление организма после длинной зимы. Однако, если ни один анализ не выявил дефицитов, а все показатели в норме – есть смысл обратиться к психотерапевту.

Депрессия – вещь коварная. О ней часто говорят, но обнаружить у себя это состояние не так просто. При этом, согласно статистике, распространенность депрессии среди молодых людей составляет от 15 – 40%, далее болезнь может проявиться после 40 лет. Поэтому стоит быть внимательными к своему самочувствию.

Читайте также Фразы, которые могут указывать на депрессию: психологическое исследование

Факторы развития этой болезни можно разделить на внутренние и внешние. Внутренние факторы связаны с дефицитом в организме основных нейромедиаторов – серотонина, норадреналина и дофамина. Кроме того, повышает риск развития депрессивных состояний и сезонность климата: осенью, когда солнечного света на улице резко становится меньше, люди начинают испытывать недостаток витамина D и тепла, из-за чего временно портится настроение и возникает слабость и апатия. Эта форма депрессии называется сезонной.

Отличить депрессию от периода плохого настроения или различить тяжесть этого заболевания самому бывает сложно. Но существует несколько признаков, которые помогут понять, стоит ли вам обратиться к психотерапевту.

Длительное подавление настроения



У вас не бывает хорошего настроения / Фото Pexels

Если вы чувствуете, что ваше настроение не улучшается в течение двух и более недель – это должно стать тревожным звоночком. У каждого из нас бывают разные ситуации, но со временем эмоции от них постепенно сглаживаются. Однако, если вы постоянно чувствуете себя подавленным независимо от событий в жизни – это уже симптом.

Неспособность получать удовольствие

Это состояние еще называют ангедонией – это полное отсутствие удовольствия от деятельности, которая обычно бывает для людей приятной: физических упражнений, хобби, пения, секса или социальных взаимодействий.

Слабость



Вы чувствуете постоянную слабость / Фото Pexels

Упадок сил можно объяснить разными причинами – стрессом на работе, конфликтами в семье или физической усталостью. Но эти факторы вызывают кратковременную потерю сил, после чего вы продолжаете наслаждаться жизнью. Во время депрессии состояние слабости преследует вас в течение длительного периода.

Жизнь на автопилоте

Если раньше вы знали, что приготовите на завтрак, что оденете и где проведете выходные, то во время депрессии вы просто двигаетесь на автопилоте, не можете принимать решения или перебрасываете ответственность на других.

Проблемы с аппетитом



У вас нарушен аппетит / Фото Pexels

Человек с депрессией может ощутимо набрать вес или сильно похудеть. Обычно расстройства пищевого поведения – это дополнительное заболевание, которое диагностируется на поздних этапах депрессии.