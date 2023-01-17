Інфекційні мікроби можуть поширюватися далі та швидше, ніж ви думаєте. Тому слід бути обережними біля людей, які чхають.

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Під час чхання виділяються тисячі мікробів

Дослідники з Брістольського університету оцінили виживання бактерій у повітрі. Вони виявили, що кашель чи чхання може виділити близько 100 000 інфекційних мікробів на швидкості до 161 кілометр на годину.

Ці мікроби можуть переносити віруси, такі як грип, респіраторно-синцитіальний вірус і аденовіруси, які викликають застуду.

Найбільш критичний час для поширення цих мікробів, на думку дослідників, припадає на перші кілька хвилин після чхання або кашлю. Хоча мікроби зрештою падають на землю, для цього потрібен час.

Мікроби довго перебувають у повітрі / Фото Unsplash

"Враховуючи невеликий розмір крапель біоаерозолю (діаметр менший за ширину людської волосини), вони можуть залишатися в повітрі протягом тривалого періоду часу, від секунд до тижнів", – сказав доктор філософії Аллен Хаддрелл, один із авторів дослідження.

Відстань

Коли мова йде про віруси, такі як застуда та грип, вам потрібно приблизно 1000, щоб викликати інфекцію. Це означає, що людині доведеться вдихнути приблизно 50 крапель, щоб опинитися в зоні ризику.

Що стосується дистанції, слід перебувати на відстані 1,8 метра від того, хто чхає чи кашляє.

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