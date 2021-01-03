Большинство женщин убеждены: физическая активность и менструация – понятия несовместимые. Но на самом деле это не так. Несмотря на то, что в течение нескольких дней в месяц женщинам приходится корректировать свой привычный образ жизни, эти изменения не касаются спорта.

Не существует никаких убедительных научных исследований, подтверждающих необходимость ограничения физической активности в критические дни, сообщает Полезно 24. Напротив – специалисты предостерегают: полная гиподинамия во время месячных может оказаться даже вредной, поскольку повлечет за собой застой крови, а во время менструации нужна хорошая циркуляция крови в области малого таза – это будет способствовать уменьшению болевых ощущений и позволит женщине чувствовать себя лучше.

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Что происходит в организме женщины до и во время менструации

За несколько дней до начала менструации меняется гормональный фон – уровни гормонов эстрогена и прогестерона снижаются. Возникает небезызвестный предменструальный синдром (ПМС), который сопровождается раздражительностью, апатией, частыми перепадами настроения и другими психологическими и физическими проявлениями.

Во время менструации начинает отслаиваться эндометрий – функциональный слой, выстилающий матку изнутри. Вместе с неоплодотворенной яйцеклеткой он выводится наружу. Уровень эстрогена повышается. В то же время из-за кровопотери снижается уровень гемоглобина, в результате чего организм теряет привычную физическую выносливость.

Какую физическую активность выбрать

В "критические дни" врачи рекомендуют воздержаться от тяжелых интенсивных физических нагрузок. Также следует отказаться от кардиотренировок. Помните: любая физическая активность усилит менструальную кровотечение, а это значит, что чрезмерные нагрузки могут привести к негативным последствиям, в частности нарушениям менструального цикла и даже аменореи, то есть полного отсутствия менструаций.



Как тренироваться во время месячных / Фото Pexels

Физические нагрузки должны быть умеренными, а если менструальные выделения интенсивные и обильные – легкими. Ни в коем случае нельзя перенапрягать тело. Поэтому в этот уязвимый для женщин период, лучше воздержаться от силовых тренировок.

Медики и тренеры рекомендуют легкую гимнастику, плавание, пилатес или йогу (однако не следует чрезмерно нагружать мышцы малого таза). Чтобы уменьшить боль, стоит попробовать стретчинг и упражнения на растяжку. Хорошей альтернативой являются пешие прогулки.

Ограничения в занятиях спортом зависят от количества дней менструальных выделений. Если менструация длится 5 дней, то облегченную программу тренировок рекомендуется выбирать в первые 3 дня цикла. Если же менструация длится 3 дня, увеличивать нагрузку можно уже со второй половины вторых суток.

В "критические" дни тренировки с высокой интенсивностью и нагрузкой (например, упражнения на пресс, приседания, упражнения на скручивание тела в области малого таза) – нежелательны.



Можно ли посещать бассейн во время месячных / Фото Pexels

Не существует никаких противопоказаний насчет занятий в бассейне, ведь вода прекрасно расслабляет тело, а мышцы пресса и таза при этом не испытывают чрезмерных нагрузок. Перед посещением бассейна не помешает проконсультироваться с врачом, который поможет определить общее состояние здоровья.

Не забудьте позаботиться о специальных средствах гигиены. Это могут быть тампоны или менструальная чаша – специальная емкость, изготовленная из медицинского силикона, которая так же как и тампон вводится во влагалище, но не абсорбирует выделения, а накапливает их (как сосуд). Кроме того, использование менструальных чаш не связывают с такой опасной побочной реакцией как синдром токсического шока (СТШ).

Но такое средство личной гигиены не рекомендуется применять при обильных менструальных выделениях и хронических воспалительных процессах в органах малого таза.

Когда стоит отказаться от тренировок

От физических нагрузок в эти дни придется полностью отказаться, если во время тренировок у вас: