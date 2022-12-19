Навіть дієтичні газовані альтернативи не врятують вас від хронічних захворювань, проблем зі здоров'ям та зайвих кіло. Чим замінити напої, розповідає сертифікована тренерка Алі Фіорелла.

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Який напій допоможе схуднути

Газовані напої мають комплексний негативний вплив на організм: псують емаль зубів, призводять до карієсу і вимивають кальцій з кісток. Також ви добряче "підставляєте" шлунково-кишковий тракт, адже він особливо сильно потерпає від негативного впливу. Позбутись поганої звички забігати у магазин по пляшечку шкідливого напою іноді складно, тож експертка закликає шукати корисну заміну.

Газована вода насичена цукром, який стає причиною більшості хронічних захворювань і проблем зі здоров'ям, що ми зазвичай бачимо сьогодні. Окрім підвищення рівня цукру в крові, підсолоджувач також живить погані бактерії у вашому кишківнику, що може призвести до низки проблем зі здоров'ям, якщо його споживати в надмірній кількості,

– застерігає Алі Фіорелла.

На полицях супермаркету все ж можна знайти заміну шкідливим напоям – це комбуча, або чайний гриб. Варто зазначити, що за останні 10 – 15 років у США, Великобританії, Австралії та в інших країнах з високим рівнем життя напій набув особливої популярності та став класикою здорового раціону.



Чим корисна комбуча / Фото Pexels

Історія цього напою має багато міфів, але вважається, що грибний квас перекочував у європейську культуру з Китаю разом з першим чаєм і цукром. Цікаво, що гриб, з якого готують напій, – це тандем дріжджів і оцтовокислих бактерій, на основі яких виготовляють квас. А сам гриб схожий на жовто-коричневу медузу.

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Комбуча – це не лише про користь для здоров'я та допомогу в схудненні, а й про унікальний смак бурхливого ферментованого чаю. Експертка зі схуднення зазначає, що напій чи не найкраще впливає на роботу кишківника. Загальна користь можлива завдяки пробіотикам, себто хорошим бактеріям, та антиоксидантам, які можна знайти у складі. Напій гарно подбає і про зміцнення імунної системи.

Варто віддавати перевагу саме ферментованим продуктам та напоям, до яких належить комбуча. Вони "заселять" кишківник корисними бактеріями, покращивши мікробіом. Гарними альтернативами газованим напоям також можуть стати ароматизована чи кокосова вода.