Надмірне вживання тих продуктів, про які ми розповімо далі, змусить вас бігти до стоматолога та спустошувати гаманець. Як вберегти зуби й заощадити гроші на емоції та донати, розповідаємо далі.

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Яка їжа викликає карієс

Карієс – це поступове руйнування зуба, яке трапляється через знищення емалі. Якщо процес вчасно не лікувати, ви ризикуєте отримати інфекцію, біль і навіть втратити зуб. Спровокувати процес гниття можуть продукти, про шкоду яких ви навіть не підозрюєте.

Хоча регулярне чищення щіткою та використанням зубної нитки може допомогти зберегти ваші зуби здоровими, важливо знати про продукти, які можуть тихо нищити зуби,

– попереджає стоматолог Кері Голдштейн.

Солодкі напої

Газована вода, енергетичні напої чи солодкі чаї точно не будуть гарними друзями для ваших зубів, адже сприяють розвитку карієсу. Все через високий вміст цукру, який надовго застрягає у ротовій порожнині та починає діяти, а саме сприяє росту кислотоутворювальних бактерій, що збільшують зубний наліт, поширення карієсу та зміну кольору.

Якщо повністю відмовитись від таких напоїв не виходить, спробуйте ліквідувати їхню негативну дію та захистити зуби. Після вживання не забудьте простежити за гігієною рота: можна скористатись щіткою, пастою або ополіскувачем.



Солодкі напої зіпсують зуби / Фото Pexels

Їжа, що прилипає до зубів

Все, що ризикує залишитись на ваших зубах після споживання, особливо солодощі, несе загрозу для здорової усмішки. Тож цукерки чи сухофрукти – це те, що потребує ретельного очищення після споживання, адже цукор, який лишається на зубах, провокує появу карієсу. Саме тому варто уникати протягом дня споживання липких закусок: віддавайте перевагу овочам, горіхам або сиру, які не застрягають у ротовій порожнині до вечора.

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Кислі продукти

Ослабити захисні функції емалі можуть і кислі продукти, зокрема остерігатись варто цитрусових, помідорів та оцту.

Хоча ці продукти корисні для здоров'я, кислоти, що містяться в них, можуть роз'їсти вашу емаль і спричинити карієс. Якщо ви вирішите їсти кислу їжу, обов'язково після цього прополощіть рот водою, щоб нейтралізувати кислоту,

– закликає стоматолог Голдштейн.

Рафіновані вуглеводи

Вуглеводи у вигляді хліба та чипсів зіпсують не лише фігуру, але й зуби. Пам'ятаємо, що шкідливим бактеріям у ротовій порожнині для росту і розвитку потрібен цукор, якого дуже багато у вуглеводах. Тож ви ризикуєте отримати надмірну кількість нальоту та карієсу.

"Після вживання вуглеводів обов'язково чистьте щіткою та зубною ниткою. Крім того, вибирайте здоровіші вуглеводи, такі як фрукти, овочі та цільні зерна", – рекомендує експерт.