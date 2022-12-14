Дослідження каже, що, вберігаючи фігуру від впливу цукру, ви піддаєте себе іншим ризикам, зокрема психологічним. Більше про нове відкриття розповідаємо далі.

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Чим шкідливий замінник цукру аспартам

Аспартам – це популярний штучний невуглеводний підсолоджувач, який використовують як замінник цукру у понад 5000 дієтичних страв і напоїв. Ще у 1981 році аспартам офіційно отримав статус підсолоджувача від Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США. З тих часів він активно увійшов у харчову індустрію, тож зараз щорічно виробляється близько 5000 метричних тонн аспартаму.

Вплив цього замінника цукру завжди викликав неоднозначні думки у вчених, адже при потраплянні в організм аспартам перетворюється на аспарагінову кислоту, фенілаланін і метанол. З поганого – всі три речовини мають фатальний вплив на центральну нервову систему.



Замінник цукру викликає тривожні розлади / Фото Pexels

Науковці з Університету штату Флорида вирішили дослідити комплексний вплив штучного підсолоджувача на організм. Експеримент під керівництвом докторки Сари Джонс проводили на гризунах, які піддавалися впливу аспартаму. Вони споживали питну воду, що містить приблизно 15% від дозволеної добової норми аспартаму. Ця доза для людського організму еквівалентна 6 – 8 банкам дієтичної газованої води. Активна фаза досліджень тривала 12 тижнів, проте за результатами спостерігали ще протягом 4 років.

Результати шокували: всі миші демонстрували виражену тривожну поведінку, але на цьому побічна дія замінника не закінчилась. Негативний вплив та тривожний стан гризунів поширювався до двох поколінь від самців. Для того, аби переконатись, що гризунів турбувала саме тривога, їм дали діазепам, який використовується для лікування тривожних розладів у людей. Після прийому препарату симптоми зникли.

Це дослідження показує, що нам потрібно озирнутися на фактори навколишнього середовища, тому що те, що ми бачимо сьогодні, – це не лише те, що відбувається сьогодні, але й те, що сталося два покоління тому, а, можливо, навіть більше,

– каже співавтор дослідження Прадіп Бхіде.

Вперше феномен передачі негативних "здобутків" іншим поколінням вдалось прослідкувати на прикладі нікотину.

Наразі дослідники хочуть перевірити вплив аспартаму на пам'ять. Також вчені вже активно працюють над виявленням молекулярних механізмів, що полегшують передачу виявленого ефекту аспартаму з покоління в покоління.